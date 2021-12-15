美媒：三千頁簡報曝光 華為參與中國監控計劃

中國電信巨頭華為一向對外否認其產品有被中國政府用於監控，然而近期曝光的一些華為機密文件顯示，華為在監控中國人民一事上扮演的角色，恐怕遠比其所說的還要來得大。

據《華盛頓郵報》星期二（12月14日）報導，華為曾在網站上公開資訊，宣傳華為技術協助政府機構透過聲音辨識個人丶監控特定政治人物丶管理意識形態再教育以及囚犯勞動計劃，並協助零售商使用面部辨識追蹤消費者。不過這些訊息已經在去年年底遭到移除。

該報檢視100多份丶共超過3000頁的華為PowerPoint簡報資料，發現部分內容顯示為專屬於警察或政府機構使用的監視功能，表明中國政府可能是目標客群。多份PowerPoint的標注時間為2014年9月23日，並在2019或2020年進行修改，簡報最後都標明「華為技術有限公司」版權所有，日期從2016年到2018年。

《華盛頓郵報》報導，透過這些幻燈片文件，可以清楚了解華為在中國的5項監控項目中扮演的角色，也是中國政府的合作夥伴。這些監控項目包括錄音分析丶拘留中心監控丶政治人物的位置跟蹤丶新疆地區警察監控以及員工與客戶的企業追蹤。

幻燈片詳細介紹了華為與合作供應商共同開發的監控項目。其中也有部分紀錄了華為設備在新疆地區的使用方式，一張幻燈片並寫道：「從2017年至今，烏魯木齊市公安圖偵支隊動態人臉系統已協助烏魯木齊市公安系統成功抓獲犯罪嫌疑人若干人，破刑事案件數十起，戰果顯著，其中抓獲了一名20年前在逃犯罪嫌疑人。」

截至本月為止，部分監控產品已經被列入華為網站目錄，有部分已經遭到刪除，但仍以華為合作夥伴的公司品牌名稱出現在今年中國政府的采購或專利申請文件中。

華為：不知悉相關報導內容

對於《華盛頓郵報》的披露，華為透過聲明表示對於報導所指的計劃毫無所悉，「與所有其他主要服務供應商一樣，華為提供符合業界通用標准的雲端服務」。聲明也指出，華為並未開發或銷售針對任何特定人群的系統，並要求所有業務部門與合作夥伴遵守適用的法律與商業道德，「保護隱私是我們的首要任務」。

《華盛頓郵報》指出，華為的否認與帶有華為浮水印標記的詳細監控項目簡報不符，也再次加深了長期以來外界對華為這個全球最大電信設備供應商缺乏透明度的隱憂。

在擔心華為可能為北京收集情資的情況下，許多西方國家已禁止使用華為的5G電信設備。然而華為近期也對此在海內外也展開了一些回應。今年5月時，華為曾表示願意跟英國等相關國家簽署「無間諜協議」（no-spy agreement），確保要讓華為的設備達到無間諜丶無後門標准。

今年10月，華為等20餘家重點APP運營企業還簽署了《深圳市APP個人信息保護自律承諾書》，向社會公開作出「不超範圍採集信息，不強制索要用戶授權，不利用大數據殺熟丶不濫用人臉識別數據，不監聽個人隱私」等承諾。

（華盛頓郵報）

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