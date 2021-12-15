快訊

遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

傳美國考慮更嚴厲限制中芯 防獲取先進技術

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中芯國際或許面臨美國更嚴厲的制裁。中新社
中芯國際或許面臨美國更嚴厲的制裁。中新社

彭博引述消息人士話指出，美國政府正在考慮對中國大陸最大晶片製造商中芯國際實施更嚴厲的制裁，以限制中國大陸獲取先進技術。

報導指出，美國國家安全委員會將於16日開會，討論這項可能的調整，美國商務部、國防部、國務院和能源部將派副主管級官員出席會議。

該研究中的提案將收緊對中芯國際的出口規定，若提案獲採納，將嚴重限制晶片製造設備供應商應用材料（Applied Materials）及科林研發（Lam Research）等公司向中芯出口設備的空間。

根據當前規定，美國企業不能出口用於生產先進晶片的「特需」設備，該會議考慮把「特需」改為「可以用於」，將包括也能用於生產不太先進的電子元件的設備。

美國商務部發言人對有關出口管制政策的跨部門討論不予置評，但補充指出，商務部正採取促進國安和外交政策利益的管制措施，同時不損害美國的技術領先地位。

美國 中芯 國務院

延伸閱讀

繼海運歐洲線合約價大漲後 法人看好明年美國線漲勢

夏威夷游泳意外驟逝 台裔移民舞蹈家陳乃霓享年62

瓜地馬拉總統受訪談台灣 稱唯一真正盟友

聯發國際 下月轉上櫃

相關新聞

傳美國考慮更嚴厲限制中芯 防獲取先進技術

彭博引述消息人士話指出，美國政府正在考慮對中國大陸最大晶片製造商中芯國際實施更嚴厲的制裁，以限制中國大陸獲取先進技術。

審查3,000張簡報 華郵揭華為參與中國大陸五項監控項目

華盛頓郵報審查3,000張華為提供給供應商的簡報所做的一篇調查報導指出，華為以技術協助中共透過聲音識別個人、跟蹤政治人物...

馬曉光：中國大陸網友應反台獨不反台灣 不讓塔綠班橫行

今年第13屆海峽論壇新設「兩岸新媒體論壇」，中國大陸國台辦發言人馬曉光表示，中國大陸高度肯定兩岸新媒體在兩岸交流合作中發揮的橋樑...

國台辦：萊豬有害中國大陸都不進口 台灣為什麼要進口？

台灣周末將舉行四項公投，針對有民進黨政治人物聲稱，「若進口美豬不通過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境」、「四個不同意...

徐旭東表態反台獨 國台辦：注意到了，歡迎來投資發展

針對遠東集團董事長徐旭東日前投書媒體，表示反對台獨，支持「九二共識」與一中原則。中國大陸國台辦發言人馬曉光15日上午在例行記...

中國大陸網路公司裁員潮繼續：字節撤銷HR培訓團隊

先前在商業化、教育、遊戲等多條業務線開啟裁員的字節跳動，繼續「精簡」部門。根據公司內部郵件顯示，字節跳動已於近日整體撤銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。