傳美國考慮更嚴厲限制中芯 防獲取先進技術

彭博引述消息人士話指出，美國政府正在考慮對中國大陸最大晶片製造商中芯國際實施更嚴厲的制裁，以限制中國大陸獲取先進技術。

報導指出，美國國家安全委員會將於16日開會，討論這項可能的調整，美國商務部、國防部、國務院和能源部將派副主管級官員出席會議。

該研究中的提案將收緊對中芯國際的出口規定，若提案獲採納，將嚴重限制晶片製造設備供應商應用材料（Applied Materials）及科林研發（Lam Research）等公司向中芯出口設備的空間。

根據當前規定，美國企業不能出口用於生產先進晶片的「特需」設備，該會議考慮把「特需」改為「可以用於」，將包括也能用於生產不太先進的電子元件的設備。

美國商務部發言人對有關出口管制政策的跨部門討論不予置評，但補充指出，商務部正採取促進國安和外交政策利益的管制措施，同時不損害美國的技術領先地位。