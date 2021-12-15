馬曉光：中國大陸網友應反台獨不反台灣 不讓塔綠班橫行

今年第13屆海峽論壇新設「兩岸新媒體論壇」，中國大陸國台辦發言人馬曉光表示，中國大陸高度肯定兩岸新媒體在兩岸交流合作中發揮的橋樑和紐帶作用。他呼籲中國大陸網友應反「台獨」不反台灣，突破民進黨的屏障，不要讓台灣的網路變成民進黨豢養的「1450」、「塔綠班」等等「螭鬽魍魎」橫行的「修羅場」。

馬曉光表示，首先，新媒體有助於兩岸信息傳播，特別是在民進黨當局對中國大陸媒體信息入台嚴密封鎖的情況下，網路、新媒體為兩岸同胞相互了解，提供了新的平台和渠道。大家也注意到，近段時間以來，有不少中國大陸優秀的影視劇、綜藝節目、紀錄片都在台灣熱播，有的還受到熱捧。這裡面網路功不可沒。

第二，在科技改變人們交往方式的情況下，特別是在當前疫情防控形勢下，網路為兩岸同胞通過線上線下相結合的方式繼續開展交流，提供了方便路徑。比如，有一些中國大陸網路企業，他們肩負社會責任，在兩岸間做過一些尋親、服務兩岸同胞的好事，並且提供就業、就學資訊等等便利舉措，這也極大便利了兩岸同胞交流交往。

第三，科學技術是中性的，科學技術的好與壞取決於掌握技術的人。這些年來，大家都深切感受到，民進黨當局在台灣無所不用其極加強對網絡和新媒體的控制，豢養各式各樣的網軍來攻擊、誣衊、造謠、抹黑中國大陸，挑撥離間，破壞兩岸關係。台灣已經揭露出來的大量案例，都充分說明了這一點。

馬曉光呼籲中國大陸網友提高警惕，掌握政策尺度，絕不上當，絕不被民進黨當局和綠營網軍帶亂節奏。在堅決回擊煽動兩岸同胞仇視對立，鼓吹「台獨」的同時，更要注意團結，爭取廣大台灣同胞。

他說，「我們要做到反『台獨』不反台灣」」。

馬曉光也呼籲台灣的網民，衝破民進黨當局和外部勢力相勾連的屏障，不要怕打壓，不要怕刪號，勇敢地發出擁護兩岸關係和平發展的理性聲音來，不要讓台灣的網路變成民進黨豢養的「1450」、「塔綠班」等等「螭鬽魍魎」橫行的「修羅場」。