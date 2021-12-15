審查3,000張簡報 華郵揭華為參與中國大陸五項監控項目

華盛頓郵報審查3,000張華為提供給供應商的簡報所做的一篇調查報導指出，華為以技術協助中共透過聲音識別個人、跟蹤政治人物、監控新疆再教育營和囚犯的勞動計劃，並幫助零售商使用人臉辨識系統追蹤消費者，不過這些文稿已在去年底移除。

華盛頓郵報從華為與合作夥伴供應商共同開發的監控項目的簡報中，查看了3,000多張 PowerPoint幻燈片，五個最相關的幻燈片在下面被翻譯成英文，並保留了原始格式，每個都概述了華為與另一家公司合作創建的監控解決方案，使用兩家公司的技術。

報導表示，許多簡報的標註時間為2014年9月23日，並在2019或2020年進行修改，部分監控產品在華為網頁被刪除，但仍以華為合作夥伴公司品牌名稱，在今年的政府採購文件或專利申請中出現。

報導引述華為透過聲明表示，對於報導所指的計劃毫不知情，與所有其他主要服務供應商一樣，華為提供符合業界通用標準的雲端服務。聲明指出，華為並未開發或銷售針對任何特定人群的系統，並要求所有業務部門與合作夥伴遵守適用的法律與商業道德，保護隱私是公司的首要任務。

中國大陸駐美國大使館表示，對華為的批評毫無根據。「華為早就公開表示願意簽署『無後門』協議，並在任何國家設立網絡安全評估中心接受外部審查，到目前為止，沒有其他公司做出過同樣的承諾。」