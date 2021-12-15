徐旭東表態反台獨 國台辦：注意到了，歡迎來投資發展

針對遠東集團董事長徐旭東日前投書媒體，表示反對台獨，支持「九二共識」與一中原則。大陸國台辦發言人馬曉光15日上午在例行記者會上回應稱，「我們注意到了有關報導」。他並重申，大陸歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展、交流合作的態度沒有改變。

馬曉光表示，「台獨」是絕路，只會給台灣帶來災難，嚴重損害廣大台灣同胞包括工商界的根本利益，決不會得逞。希望台灣有關企業和負責人堅持一個中國原則和「九二共識」，站在歷史正確的一邊，以實際行動與「台獨」勢力劃清界線，多做維護和推動兩岸關係和平發展的事。

馬曉光還說，「我願再次重申，我們歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展、交流合作的態度沒有改變，願意率先與台胞台企分享大陸發展機遇，為台胞台企提供更多同等待遇，持續深化兩岸融合發展，更多造福兩岸同胞。」

但他也再度強調，與此同時，中國大陸絕不允許「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持「台獨」、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事。