昆明機場國際貨運 周吞吐量增近800噸
雲南航空產業投資集團表示，多家境內外航空公司近期在昆明長水國際機場新開、加密國際貨運航班，昆明機場國際貨運市場，將會迎來快速增長，預計每周增加近20班國際貨運航班，每周增加近800噸國際貨郵吞吐量。
中新社報導，近期在昆明機場新開、加密國際貨運航班包括，印尼鷹航新開昆明—雅加達航線、泰國越捷航空新開昆明—曼谷客改貨航線、柬埔寨航空新開昆明—金邊客改貨航線、HI FLY航空新開昆明—德里—英國唐卡斯特物資包機航線。其次，圓通航空、印度香料航空均在12月加密目前昆明機場在飛的全貨機航線。
數據顯示，截至11月，昆明機場已完成國際貨郵吞吐量5.2萬噸，同比2020年增長143.9%，同比2019年增長16.7%。截至目前，昆明機場國際貨郵吞吐量已超過2019年全年水平，增速為10.1%，預計2021年昆明機場國際貨郵吞吐量將突破6萬噸。
今年以來，雲南航空產業投資集團在穩固及拓展國際全貨機航線的同時，積極探索客改貨市場，加大與境內外航空公司聯繫，通過全流程跟蹤和多方協調等，促成航班開飛。
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