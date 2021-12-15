粵港澳大灣區 推無人系統產業

廣東珠海13日至14日舉行第四屆全球無人系統大會，會中透露粵港澳大灣區將打造智能無人系統產業新高地與重要創新策源地。

新華社報導，本屆大會以「創新無人系統，賦能中國灣區」為主題，數十位業界專家發表主題演講，共同探討行業最新動態，為粵港澳大灣區打造智能無人系統產業新高地與重要創新策源地建言獻策。

「無人機產業發展水平，既是衡量國家科技創新和製造水平的重要指標，也是推動經濟高質量發展的關鍵支撐。」中國航空學會秘書長姚俊臣說，「十三五」期間，中國無人系統產業發展迅猛，已經形成了配套齊全的研發、製造、銷售和服務體系，行業應用也愈發廣泛多樣。

與會專家學者認為，隨著粵港澳大灣區人才、資金等要素加速聚集，無人系統產業正醞釀著快速發展的機遇。

中國科學院院士、北京師範大學─香港浸會大學聯合國際學院校長湯濤說，無人系統的底層技術是人工智能，而人工智能的底層技術是數學，大灣區正在聚集一批數學家和數學人才，將對未來智能無人系統產業打造堅實的智力基礎。

今年8月發布的「廣東省製造業高質量發展『十四五』規劃」提出，支持高性能無人機專用芯片、飛控系統、動力系統、傳感器、數據鏈、圖傳系統等技術研發，以及無人機下游應用發展；以廣州、深圳、珠海為依託，突破無人機專用芯片、飛控系統、動力系統、傳感器等關鍵技術，做大做強無人機產業。

大會組委會秘書長、珠海市無人系統協會執行會長謝鋒說，上規模、增數量、強動力、聚人才，是無人系統產業實現跨越突破的必由之徑。他建議，珠海等大灣區城市要發揮自身優勢，以「展、會、賽」等更多元的形式招才引智，吸引更多高科技企業落地，加快建設輻射粵港澳三地的公共服務與協同創新平台。

本屆大會由珠海市無人系統協會聯合中國航空學會、中國兵工學會、中國造船工程學會、中國宇航學會、中國生物醫學工程學會、中國科學院無人機中心、南光（集團）有限公司、彩虹無人機科技有限公司共同主辦。