新疆雙口岸 中歐班列突破11500列

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新疆鐵路部門表示，截至12月13日，今年經新疆阿拉山口和霍爾果斯雙口岸進出境中歐（中亞）班列已突破11500列。 　　

中新社報導，具體來看，截至12月10日，今年經阿拉山口口岸通行的中歐（中亞）班列數量首次突破5500列，同比增長17.25%；截至12月13日，經霍爾果斯口岸進出境的中歐（中亞）班列超過6000列，口岸過貨量約853萬噸，同比分別增長27%和38.1%。

全球疫情背景下，中歐（中亞）班列憑藉其獨特優勢，成為國際間轉運物資、合作抗疫的重要載體，班列開行數量及運量大增。據統計，僅霍爾果斯口岸，中歐（中亞）班列開行數量由最初的年開行數量不足千列，到今年的6000餘列，5年間增長10倍。 　　

「今年我們重點加大了返程班列的代理力度，幫助國外貨物更快進入中國市場，讓國外的特色產品走上更多民眾的餐桌」。新疆一家國際貨運代理有限公司業務經理何棟樑說。

鐵路烏魯木齊局集團有限公司阿拉山口站工作人員王海軍說：今年，中歐（中亞）班列在阿拉山口口岸日均通行數量由去年的14列增長到今年的16列，為保障班列快速通行和進出口貿易發揮了重要作用。

目前經新疆阿拉山口和霍爾果斯口岸出境的中歐班列，可達德國、波蘭、比利時、俄羅斯等20多個國家，搭載貨物品類包含汽車及配件、服裝百貨、電子產品、機械配件等200餘種。

新疆 俄羅斯 疫情

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