大陸規劃 建四橫四縱冷鏈物流

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國務院辦公廳近日發布「十四五冷鏈物流發展規劃」（以下簡稱「規劃」），提出中國將建設「四橫四縱」8條國家冷鏈物流骨幹通道。

中新社報導，大陸國家發改委13日上午召開新聞發布會，就「十四五」冷鏈物流發展規劃情況作介紹。發改委經濟貿易司副司長張江波表示，「規劃」提及的「四橫四縱」8條國家冷鏈物流骨幹通道中，「四橫」是指北部、魯陝藏、長江、南部四大通道，「四縱」指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。通過「四橫四縱」串接農產品主產區和19個城市群，形成內外聯通的國家冷鏈物流骨幹通道網絡。

張江波指出，針對解決中國農產品生產、消費相對分散與冷鏈物流規模化發展之間的矛盾，「規劃」還創新性地提出產銷冷鏈集配中心建設。包括在產地，建設一批冷鏈集配中心，推廣「移動冷庫+集配中心（物流園區）」等新模式，提高產地冷鏈設施利用效率和農產品產後商品化處理水平；在城市，建設一批銷地冷鏈集配中心，集成整合流通加工、區域分撥、城市配送等功能，優化城市冷鏈設施布局。 　

張江波表示，在運行層面，「規劃」提出打造消費品雙向冷鏈物流新通道。其中，在生產端，按照「一村一品」、「一縣一品」、「多品聚集」，發展「平台企業+農業基地」、「生鮮電商+產地直發」等新業態新模式，暢通高品質農產品上行新通道；在消費端，推動冷鏈物流服務網絡向中小城鎮和具備條件的農村地區下沉，鼓勵供銷合作、郵政快遞、交通運輸、電商等企業共建共用冷鏈物流設施，擴大生鮮等高品質消費品供給。

張江波稱，通過各方協同推進，大陸將有效推動冷鏈物流形成網絡規模經濟效應，拓展冷鏈物流服務網絡，促進冷鏈物流提質增效降本，帶動農業發展和農民增收，支撐城鄉居民消費升級。

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