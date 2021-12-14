大陸疫情擾航運 寧波鎮海、北崙港區受影響

全球運力緊張之際，隨大陸本土新冠疫情復發，浙江省寧波市相繼通報確診，目前寧波港鎮海港區，以及主港區所在的北崙區運力恐接連受影響。除前者陸運通道因臨時管控中斷外，後者13日緊急宣布，對區域內所有貨櫃卡車司機展開全員核酸檢測。陸媒報導引述業內人士稱，預計對近期忙亂的市場將是「火上澆油」。

寧波鎮海海事處處長戴東起指出，目前，鎮海港區陸運通道因臨時管控中斷，但他強調，船舶進出港、海鐵聯運、江海聯運、海河聯運等通道正常運行。

寧波鎮海是大陸最大散裝液體化工品中轉和集散基地，肩負眾多下游企業原料供給，由於所有鎮海區的貨物因疫情防控不得向外發出，位於寧波鎮海區的浙鐵大風石化、鎮海煉化、LG甬興化工等企業的石化產品運輸將首當其衝。

另一方面，寧波舟山港電商平台「易港通」也發布了關於進一步加強疫情防控工作的緊急通知，將對預約進入碼頭展開進提箱作業的駕駛員，進行健康碼篩查。

而寧波港主港區所在的北崙區，隨著近日疫情惡化，於13日緊急宣布對區域內所有集卡司機開展全員核酸檢測，並在北崙集運基地西門、穿山疏港高速公路北崙港區出口的海關卡口設置核酸檢測點。另一方面，義烏港、浙江海港集團也已經對來自北崙區的貨物，升級防控管理措施。

陸媒「壹航運」報導，早在9日起，浙江義烏港已經發布官方通知，要求貨櫃進港須持有48小時內核酸檢測陰性報告方可進港，且進港後需嚴格執行防疫政策。

在此之前，寧波梅山集裝箱碼頭8月才曾因搬運工人染疫，導致短暫停擺，如今受浙江本土疫情蔓延，寧波港作為中國大陸第二大、全球第三大貨櫃碼頭，一舉一動將牽動國際貿易和全球物流業的神經。

值得注意的是，除疫情影響外，近日大陸寧波港、廣州港紛紛宣布，將從明年起上調外貿貨櫃裝卸費。以廣州港為例，廣州港股份有限公司8日公告，將於2021年1月1日開始收取外貿貨櫃裝卸費，因為隨港口營運成本提升，費用卻遠低於國際標準，不利於港口發展，並強調港口裝卸費只占海運鏈中極小的一部分，不會影響到物流成本。

大陸國家衛健委14日晨通報，13日全大陸新增51例本土確診，來自浙江44例，其中紹興市38例、寧波市4例、杭州市2例。自5日以來截至13日16時，上述三個城市已通報確診病例192例。