快訊

北市府稱「14天解隔仍確診個案」未曝光 莊人祥打臉曝案號

日職／不想因挫折就回台 王柏融：這樣對自己很不負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

順豐旗下順豐同城 港股上市首日破發

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
順豐同城港股上市首日破發。取自節點財經
順豐同城港股上市首日破發。取自節點財經

大陸快遞龍頭順豐控股旗下「順豐同城」14日正式在港交所掛牌上市，發行價港幣16.42元，首日開盤即破發，收報港幣14.9元，跌幅9.26%，總市值為港幣34.47億元。

順豐同城原先是順豐控股旗下的一個事業部，2016年開始涉足同城配送業務，2019年才開始獨立、公司化運作，成立「順豐同城急送」公司，到2021年上市，僅用了五年時間。

在此之前，順豐控股於今年5月公告，為拓展公司多元化融資渠道，搭建相關業務板塊的國際資本運作平台，擬分拆控股子公司順豐同城在港交所主板掛牌上市；11月4日，順豐同城通過港交所上市聆訊，挑戰成為「同城即送物流第一股」，聯席保薦人為美銀證券與中金公司。

根據招股書顯示，順豐同城同城業務已覆蓋大陸超過1,000個城市、53萬B端商家及1.26億C端用戶，平台註冊的騎手超過280萬名。

營收方面，從2018年的人民幣9.93億元，到2020年達人民幣48.43億元，另2018年到2020年，其訂單數從0.8億筆成長到7.61億筆，複合年增長率為208.7%。

但在利潤方面，順豐同城卻因高速擴張，連續三年虧損，2018年至2020年，順豐同城淨虧損分別為人民幣3.28億元、4.70億元、和7.58億元，三年累計淨虧損達人民幣15.56億元。

12月14日，順豐同城正式在港交所上市，代碼9699.HK，全球公開發行131,180,800股普通股，定價為每股港幣16.42元，換算計畫約募資港幣20.31億元。

延伸閱讀

台股失守月線 下跌168點收在17,599點

新浪微博遭大陸官方約談 並重罰近1,300萬元

大陸「植髮第一股」 雍禾醫療港交所掛牌

彭博：港交所推廣業務 擬設紐約代表處

相關新聞

廣州也發現境外輸入Omicron確診者 為大陸第2例

據央視新聞報導，廣州在14日下午召開的疫情防控新聞發布會上宣布，廣州也發現首例境外輸入Omicron陽性病例。天津前一日...

大陸疫情擾航運 寧波鎮海、北崙港區受影響

全球運力緊張之際，隨大陸本土新冠疫情復發，浙江省寧波市相繼通報確診，目前寧波港鎮海港區，以及主港區所在的北崙區運力恐接連...

順豐旗下順豐同城 港股上市首日破發

大陸快遞龍頭順豐控股旗下「順豐同城」14日正式在港交所掛牌上市，發行價港幣16.42元，首日開盤即破發，收報港幣14.9...

「元宇宙」熱潮 香港富商李嘉誠也入局

全球投資者熱切追逐「元宇宙」，香港首富李嘉誠旗下的「維港投資」也入場布局，其首個目標鎖定《頭號玩家》主演泰伊·謝里丹（T...

元宇宙炒房吹向中國 官媒稱慎防熱到燙傷的風險

元宇宙的房地產交易風潮最近吹向中國，多個二手交易平台出現元宇宙房地產，標價甚至高達人民幣90萬元（約新台幣390萬元）。...

幫業者減負 陸官方指示煤電與供熱企業第4季稅款緩繳

大陸國家發展改革委、工業和信息化部14日發布《關於振作工業經濟運行 推動工業高質量發展的實施放案的通知》（以下簡稱「通知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。