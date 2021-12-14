順豐旗下順豐同城 港股上市首日破發

大陸快遞龍頭順豐控股旗下「順豐同城」14日正式在港交所掛牌上市，發行價港幣16.42元，首日開盤即破發，收報港幣14.9元，跌幅9.26%，總市值為港幣34.47億元。

順豐同城原先是順豐控股旗下的一個事業部，2016年開始涉足同城配送業務，2019年才開始獨立、公司化運作，成立「順豐同城急送」公司，到2021年上市，僅用了五年時間。

在此之前，順豐控股於今年5月公告，為拓展公司多元化融資渠道，搭建相關業務板塊的國際資本運作平台，擬分拆控股子公司順豐同城在港交所主板掛牌上市；11月4日，順豐同城通過港交所上市聆訊，挑戰成為「同城即送物流第一股」，聯席保薦人為美銀證券與中金公司。

根據招股書顯示，順豐同城同城業務已覆蓋大陸超過1,000個城市、53萬B端商家及1.26億C端用戶，平台註冊的騎手超過280萬名。

營收方面，從2018年的人民幣9.93億元，到2020年達人民幣48.43億元，另2018年到2020年，其訂單數從0.8億筆成長到7.61億筆，複合年增長率為208.7%。

但在利潤方面，順豐同城卻因高速擴張，連續三年虧損，2018年至2020年，順豐同城淨虧損分別為人民幣3.28億元、4.70億元、和7.58億元，三年累計淨虧損達人民幣15.56億元。

12月14日，順豐同城正式在港交所上市，代碼9699.HK，全球公開發行131,180,800股普通股，定價為每股港幣16.42元，換算計畫約募資港幣20.31億元。