幫業者減負 陸官方指示煤電與供熱企業第4季稅款緩繳

大陸國家發展改革委、工業和信息化部14日發布《關於振作工業經濟運行 推動工業高質量發展的實施放案的通知》（以下簡稱「通知」），提出將對煤電與供熱企業今年第4季應繳稅款全部暫緩繳納，以緩解企業壓力。

通知從確保工業經濟循環暢通、拓展工業經濟市場空間、健全工業經濟保障措施與優化發展環境，促進工業經濟行穩致遠等四個要點來說明政策方向。

其中，值得注意的是，在確保工業經濟循環暢通部分，通知表示要推進能源安全保供，「對煤電和供熱企業今年四季度的應繳稅款全部暫緩繳納。 完善能耗雙控有關政策，嚴格能耗強度管控，多措並舉有效增強能源消費總量管理彈性，保障工業發展合理用能。 嚴厲打擊散布虛假資訊、哄抬價格等各類違法行為和資本無序炒作」。

事實上，中國大陸多省份自9月以來採取「限電」措施，外界認為除了與官方的「能耗雙控」政策相關外，也有業者指出原因在於大陸電煤價格不斷高漲。據統計，今年1到9月，大陸煤炭價格平均較去年同期上漲約45%，若只算7月到9月，年漲幅更超過70%。

此外，大陸70%電力來自動力煤發電，煤價雖然上漲，但電價受到發改委嚴格控制，因此無法將通膨傳導至中下游業者，這導致媒電企業生產陷入巨大困境。面對冬季供暖來臨，用煤偏緊，對於這次官方「通知」對供電企業緩繳稅，或可望紓解企業營運壓力。