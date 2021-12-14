陸房企世茂系股債雙挫 世茂集團組織調整以止血

大陸房企世茂14日股價與債券價格雙雙急跌，引發市場對大陸房產企業的憂慮。 世茂、世茂服務股價今早雙雙破底，世茂跌幅達一成半，世茂服務跌幅更逼近三成。在股債雙重壓力下，世茂集團宣布進行架構調整，組建「大營運中心」。

自上周傳出世茂集團債務違約之後，13日世茂集團旗下世茂股份的多檔債券價格已經出現崩盤，當中「20 世茂G1」跌逾 28%、「20世茂G3」跌逾24%、「19世茂G2」和「19世茂G3」均下跌超過18%、「20 世茂06」則崩跌逾54%。

14日，世茂股債重挫也連帶影響大陸其他地產公司的股價與債券，華潤置地就大跌逾4%，中海外、碧桂園重挫3% ，龍湖集團下跌2%，融創中國和合景泰富集團債券也受到波及。

此外，投行也下調世茂的目標價。摩根大通發表研究報告，將世茂集團及世茂服務的評級由「增持」下調至「減持」，又分別削減目標價75%及69%，兩間公司目標價均降至 5.5元，該行重點關注它們的流動性。 另外，中金亦下調世茂服務目標價63%至10元。

在股債雙重壓力下，世茂集團於13日宣布對集團總部進行架構調整，公司董事會副主席、總裁許世壇下放部分管理權限，交給具備一線區域管理經驗的管理層。同時組建「大運營」中心，將原有的工程管理中心、成本管理中心、研發設計管理中心、採購管理中心、運營管理中心、用戶服務中心、人力行政管理中心組成大運營生產鏈條，交給世茂集團高級副總裁、浙江區域和華中地區公司董事長兼總裁謝琨負責。

不過，組織調整訊息似乎並未安撫市場情緒。截至14日午間休盤，世茂集團每股為6.24港元，跌11.86%，盤中最低至6.17港元，創2012年以來股價新低。

此外，世茂集團旗下數檔債券持續下跌，「19世茂G3」跌14.29%，至人民幣47.99元，該債券距離到期日159天；「19世茂G1」跌9.53%，至人民幣70元，距離到期日32天；「19世茂G2」跌8.3%，至人民幣55元，距離到期日95天；「20世茂G3」跌8. 7%，至人民幣42元；「20世茂G1」跌0. 23%，至人民幣39.89元。

世茂集團是中國排名第13的地產開發商，在中國官方設下的「三道紅線」中，2020年底成功由「黃檔」降至「綠檔」。與此同時，世茂是債券發行規模最大的陸資地產業者之一。近年來，世茂集團負債節節攀升，2020年上半年世茂集團負債總額高達人民幣4,143 億元，2021年上半年進一步升至人民幣4,636億元。截至2021年6月30日，世茂集團借貸總額約人民幣 1,645.1億元。