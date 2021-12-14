雷軍退出多家關聯公司 小米：精力主要放在造車

小米董事長雷軍近日接連退出多家小米關聯公司職務，引發外界關注。對此，小米集團公關部總經理王化14日在社交平台微博上正面回應，解釋這是正常的變更，「雷軍今年的精力主要放在了造車相關的事務上面。」

雷軍曾親自證實，9月1日，小米汽車已正式註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金人民幣100億元，由他擔任法人代表，總部設在北京，工廠也落戶亦莊。

目前，小米汽車已組建超500人的研發團隊，計劃將在2024年上半年推出首款車型。

除此之外，小米生態鏈中的智米科技，據北京商報報導，也將加入造車大軍並組建團隊，前汎亞汽車技術中心電動汽車項目負責人馬永東已加盟，負責智米整車業務，來自北汽電子電氣架構的工作人員也在近期加入智米科技。

對此，王化表示，小米沒有雙線造車規劃，並稱智米是一家小米生態鏈企業，小米集團不會直接參與智米的戰略決策。他還說，經了解後，智米公司是出於興趣研究電動車，組建一個小團隊，在做非常早期的工作。

談到小米汽車的進展，王化說，目前小米造車的各項進展，比預期要快，能不管的事情一定不管（指雷軍）。他說，小米其他高管們已經可以分擔相關的一些工作和職責，這是一個姿態，更是一個行動。

近月以來，雷軍接連退出重慶小米商業保險有限公司的執行董事、上海小米金融信息服務有限公司董事、不再擔任成都倍達資產管理有限公司的執行董事，以及退出小米信用管理有限公司、不再擔任小米科技（武漢）有限公司的法定代表人，還有不再擔任廣東小米科技有限責任公司、廣州小米通訊技術有限公司、廣州小米信息服務有限公司、珠海小米通訊技術有限公司的法定代表人、執行董事或董事長職務等。