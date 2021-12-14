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投資9年折戟 周杰倫退出西安「真愛范特西」KTV股東

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
真愛范特西KTV剛開幕時，周杰倫曾幾次親自考察、體驗。（取自百度百科）
真愛范特西KTV剛開幕時，周杰倫曾幾次親自考察、體驗。（取自百度百科）

歌壇天王周杰倫9年前於大陸西安，投資人民幣3,000萬元成立真愛范特西KTV，原預計到北京、上海等地展店，形成連鎖經營，但隨股東經營觀念落差擴大，據工商登記平台「天眼查」最新資訊顯示，近日西安真愛范特西餐飲娛樂有限公司已發生工商變更，周杰倫退出股東行列。

界面新聞報導，西安真愛范特西餐飲娛樂有限公司成立於2012年1月，法定代表人王陽，註冊資本人民幣5,000萬元。經營範圍含餐飲服務、食品銷售、KTV、酒吧，現由西安真愛服務事業股份有限公司全資持股。

近日發生工商變更後，天眼查資訊顯示，周杰倫退出西安真愛范特西餐飲娛樂有限公司的股東行列，同時李家烈、曾賢毓等退出主要人員行列。

回顧2012年1月，真愛范特西KTV在西安開業時，周杰倫曾打趣的表示，是為了擁有自己的空間躲狗仔，且西安歷史十分悠久，也讓他喜歡上這裡的氛圍。公開資訊顯示，真愛范特西KTV最具特色的，是將周杰倫的曲目等設計成 KTV包廂的主題，目前在西安有兩家分店。

但據搜狐網報導，雖KTV開業初期很有雄心，周杰倫投資人民幣3,000萬元，公司更有五年內上市計劃，但對投資廣泛的周杰倫來說，可能只是娛樂版圖的嘗試之一，賺不賺錢並非重點。

且周杰倫自2011年成為股東後，雖持股15%，卻未過多參與公司經營，隨著股東經營觀念落差日益擴大，周杰倫方面2017年已有放棄股份退出投資之意願，此後雙方便無業務往來。

KTV 周杰倫

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