深圳打造港式餐飲集聚區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深圳羅湖12日舉行一場招商大會，羅湖區委常委夏東在會上表示，羅湖將打造港式餐飲集聚區，力爭到2025年，新引進米其林餐飲5家，特色網紅港式餐廳10家，其他港資餐飲企業40家。

中通社報導，深圳羅湖區針對香港特色餐飲等，推出一系列精準扶持措施，制定優化餐飲業營商環境20條措施，針對商事主體性質、餐廳二次裝修報批報建流程等諸多堵點痛點，為港企推出全流程「保母式」操作指引，並規定，只要在香港米芝蓮指南推薦餐廳裏擔任過行政主廚的人才，即可認定為高層次人才，享受人才扶持優惠政策。

新冠疫情期間，香港餐飲業大受打擊，不少老字號陸續結業。據港媒統計，僅2020年就已有17間老字號店鋪結業，包括蓮香居、九龍城公和荳品廠、蛇王二、珍寶海鮮舫等。被不少人奉為香港飲食文化代表的連鎖甜品店「許留山」，亦在今年11月關閉最後一家店鋪。香港餐飲業失業率高企，香港餐飲聯業協會會長黃家和曾指，有3000間食肆處瀕臨結業邊緣。

另一方面，港式餐飲在大陸內地受追捧，不少香港連鎖及個體餐飲店選擇「北上」發展。2019年創始於上海的合興發茶冰室，至今已開出36家門店；香港餐飲集團太興亦指旗下品牌敏華冰廳在內地深受市場歡迎，進軍大陸僅2年已開設24家門店。

香港 餐飲業 深圳

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