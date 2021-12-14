赴廣州創業 台青成網紅培訓師

2021年邕台青年就業創業服務站掛牌儀式暨邕台青年助力鄉村振興直播實訓交流活動日前在廣西南寧舉行。廣東省廣州市台灣青年創新創業服務中心外聯交流部部長、「80後」台青吳宥璇出席活動時受訪表示，廣西區位優勢明顯，有很多特色產業，廣西的桑蠶及蔗糖產業，在大陸均有著舉足輕重的地位，在鄉村振興中，如有電商直播加持，定會形成多個網紅品牌。

中新社報導，吳宥璇曾在美國上學，研究生畢業後，她有機會留在美國華爾街工作。她說，「在美的大陸同學跟我說，大陸現在的經濟發展活力十足，14億人的大市場，機會比台灣多，於是我毅然決然選擇來到大陸工作，在廣州一家知名地產集團的品牌部任職」。

從事品牌傳播讓吳宥璇積累豐富人脈、資源和經驗。疫情發生以來，吳宥璇和團隊選擇為在大陸的台企台商和一些本土企業定製電商直播等新零售方案，為客戶提供電商直播資源整合服務。

機緣巧合，吳宥璇的「在穗台商產品新零售專案」項目獲得「青創杯」第七屆廣州青年創新創業大賽台灣賽區初創組三等獎。這次獲獎的經歷，也開啟了她的創業路。去年，她籌劃和參與了廣州首屆直播節，過程中她進一步確定了自己的想法，她想用自身直播經驗去指導更多人。

從就業到創業，吳宥璇在廣州打拼出了自己的一方天地。如今，她是廣州市台資企業協會白雲分會青年會副會長、還創辦了一家公司，整個團隊有一百多人。

團隊最初以抖音號「廣州台妹」做了一個實驗，當時並沒有抱很大的希望，沒想到不到一個月時間，其中的一條視頻就收穫了超過1000萬人次的瀏覽量，目前這個號已被一家地產公司收購，實現了首次變現。有了抖音號「廣州台妹」的成功運營經驗，團隊摸索出做運營的方法和做內容的機制。吳宥璇從此開啟了「網紅」培訓師之路，經過她培訓的「網紅」，有兩個抖音號均已超過500萬的粉絲量。

吳宥璇表示，台青想創業成功第一條就是要能吃苦、不輕易放棄。目前沿海省份市場飽和，來大陸創業的台灣青年，可以嘗試到南寧等西部城市尋找機會。南寧市在青秀區、興寧區、江南區、西鄉塘區和東盟經開區設立了邕台青年就業創業服務站，初來南寧創業就業的台灣青年一來就可以從服務站獲得相應的指導和服務，這會讓初始創業的台灣青年少走很多彎路。