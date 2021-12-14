粵港澳大灣區金融發展論壇開跑

第四屆粵港澳大灣區金融發展論壇12日在廣州舉辦，該次論壇以「大灣區國際金融樞紐建設與金融制度型開放」為主題，香港特別行政區財政司司長陳茂波、澳門金融管理局主席陳守信和廣東省地方金融監管局相關負責人代表粵港澳三地政府金融工作和監管部門發言。

中新社報導，本屆論壇由國務院發展研究中心金融研究所與廣東省地方金融監督管理局聯合主辦，國務院發展研究中心副主任張軍擴、央行貨幣政策委員會委員王一鳴、全國政協常委宋海、國家金融與發展實驗室理事長李揚等20多位來自中央部委和金融業內的重要嘉賓做主旨演講。

張軍擴指出，大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在大陸國家發展大局中具有重要戰略地位，是構建新發展格局的前沿陣地。大灣區加快融入新發展格局，需要深化金融改革開放，以金融的高質量發展，牽引帶動其他經濟領域的高質量發展。

去年大陸出台的金融支持粵港澳大灣區建設的「30條意見」已經全面落地實施，聯通三地金融市場的各種「金融通」渠道逐步打開，CEPA「內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排」框架下金融機構的跨境互動更加頻密，合格境內有限合夥人（QDLP）境外投資試點、「跨境理財通」等便利化跨境投融資政策不斷推出，五年來「深港通」年均增長超90%，累計交易金額近42萬億元人民幣，「跨境理財通」累計業務規模突破2億元人民幣。

嘉賓們建議，大灣區要推進香港離岸人民幣市場發展，提供更多以人民幣計價的投資渠道和工具，通過吸引股權投資基金等聚集發展，鞏固香港資產管理中心地位，推動更多機構通過香港的資本市場開展綠色投融資和認證，並與廣州期貨交易所開展產品合作，共同建設可持續金融樞紐。