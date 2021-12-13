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大陸首次發現新冠病毒Omicron毒株 已被醫院隔離治療

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大陸首例 天津驗出Omicron感染

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸出現首例Omicron感染。人民日報微博
大陸出現首例Omicron感染。人民日報微博

天津市疫情防控指揮部今（13）日通報，從一名從入境人員中檢出Omicron變異株，這是大陸首次發現新冠病毒Omicron變異株

中新網報導，這名Omicron感染者是9日境外輸入的無症狀感染者，天津市疾病預防控制中心對其呼吸道標本，進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心重複查核，均確認檢出新冠病毒Omicron變異株（B.1.1.529進化分支）。

這名感染者入境後目前仍在閉環管控隔離中，檢驗出Omicron感染後，目前在定點醫院隔離治療。

Omicron Omicron變異株 疫情

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