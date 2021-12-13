聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸首例 天津驗出Omicron感染
天津市疫情防控指揮部今（13）日通報，從一名從入境人員中檢出Omicron變異株，這是大陸首次發現新冠病毒Omicron變異株。
中新網報導，這名Omicron感染者是9日境外輸入的無症狀感染者，天津市疾病預防控制中心對其呼吸道標本，進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心重複查核，均確認檢出新冠病毒Omicron變異株（B.1.1.529進化分支）。
這名感染者入境後目前仍在閉環管控隔離中，檢驗出Omicron感染後，目前在定點醫院隔離治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言