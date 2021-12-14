助力數位經濟發展 德陽5G智慧產業園開園

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北-德陽報導
德陽5G智慧產業園，是集辦公、科研、展示、培訓於一體的綜合性科技產業園區。圖／本報四川德陽傳真
德陽5G智慧產業園，是集辦公、科研、展示、培訓於一體的綜合性科技產業園區。圖／本報四川德陽傳真

四川德陽5G智慧產業園近日正式開園，麥亞信、怪獸科技、武大卓越、四川長景、大九寨等7家大陸大中型資料企業入駐，為促進數位經濟發展、推動5G建設、助力德陽傳統產業轉型升級注入新動能。

德陽5G智慧產業園，位於四川省德陽市市區玉泉路，占地約11畝，總建築面積7600平方公尺，包含孵化辦公大樓、培訓樓、5G展廳等，是集辦公、科研、展示、培訓於一體的綜合性科技產業園區。產業園將通過引入5G智慧應用、智慧金融、智慧教育、軟體發展等新領域、新業態，圍繞5G技術運用、工業互聯網、數位產業化等為發展主線，打造高科技產業孵化聚集平台。通過挖掘需求、技術整合、企業實施、示範先行、資金注入方式，為入駐企業帶來針對性孵化服務。未來五年，將提供上千個崗位，形成產值1.5億元人民幣的示範創業產業園，在新經濟產業戰略布局和創新等方面力爭走在前列，助力德陽數位經濟發展。

相關負責人表示，未來園區將通過聚集一批軟體發展、無人機、VR、3D培訓等業態，形成示範效應。同時積極整合智慧資源，然後再本土化，進而做大做強。入駐產業園的武漢松維資訊技術有限公司CEO邊江勇則表示，進駐園區後，公司將積極與園區內夥伴企業共同努力，結合自身技術優勢，為德陽打造特色智慧城市產業，以及智慧城市技術服務產業作出更大貢獻。

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