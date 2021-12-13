快訊

公投搞得像選舉一樣不累嗎？ 侯友宜晚間千字文表態了

19歲少女挑戰獨駕飛機環遊世界 14日飛抵台灣

大陸首款新冠特效藥上市，對Omicron與Delta病毒有效

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸首款國產新冠特效藥上市。圖為杭州市定點收治新冠肺炎患者的西溪醫院檢驗科工作人員正在實驗室內進行核酸檢測。（新華社）
大陸首款國產新冠特效藥上市。圖為杭州市定點收治新冠肺炎患者的西溪醫院檢驗科工作人員正在實驗室內進行核酸檢測。（新華社）

大陸首款國產新冠病毒特效藥獲批上市，對新病毒奧密克戎（Omicron）與德爾塔（Delta）和德爾塔+（Delta Plus）均具有療效。

中通社報導，中國騰盛博藥生物科技有限公司12日宣佈，新的體外嵌合病毒實驗中和數據表明其安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法（此前稱BRII-196/BRII-198聯合療法）保持對新冠病毒變異株奧密克戎（Omicron）的中和活性。　　

騰盛博藥表示，這些數據增加了更多的證據，證明安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法對世界衛生組織關注的主要新冠肺炎病毒變異株均保持中和活性，也包括德爾塔（Delta）和德爾塔+（Delta Plus）。

騰盛華創首席執行官羅永慶早前在12月9日的發佈會上表示，FDA目前正對騰盛博藥的安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法緊急使用授權申請進行審核。這一申請是基於國際三期臨床的最終結果。

最終結果顯示，與安慰劑相比，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法使臨床進展高風險的新冠門診患者住院和死亡風險降低80%，具有統計學顯著性。且截至28天的臨床終點，治療組為零死亡，而安慰劑組有9例死亡，其臨床安全性優於安慰劑組。　　

安巴韋單抗和羅米司韋單抗是騰盛博藥與深圳市第三人民醫院和清華大學合作從新型冠狀病毒肺炎康復期患者中獲得的非競爭性新型嚴重急性呼吸系統綜合症病毒2（SARS-CoV-2）單克隆中和抗體。12月8日晚間，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法獲中國藥監局上市批准，成為了首款中國國產新冠特效藥。

新冠肺炎 患者 Omicron

延伸閱讀

大陸「植髮第一股」 雍禾醫療港交所掛牌

接種率不到5% 「這國」恐成席捲全球新變異株起源地

美COVID-19確診破5千萬例 Delta最多Omicron擴散

喜迎耶誕假期 澳洲昆士蘭暌違近5個月首開邊界

相關新聞

紫光重整三方案 陸媒：600億人民幣全用於清償

在確定由來自北京的智路建廣資本聯合體接手後，紫光集團13日公告，已經正式與戰略投資者簽署了《重整投資協議》，並提交給北京...

人民幣今年表現比美元更好 背後是誰在撐腰？

中國大陸正在努力應付經濟放緩，但其人民幣匯價卻罕見走強，即使美國聯準會（Fed）準備升息，人民幣今年的表現也優於美元。究...

大陸「植髮第一股」 雍禾醫療港交所掛牌

受現代人「外貌焦慮」和脫髮趨勢提前，植髮商機劇增下，大陸「植髮第一股」雍禾醫療13日在港交所上市，並打破近期新股下跌魔咒...

陸媒：阿里巴巴解僱指控上司性侵的女員工

中國電商巨頭阿里巴巴一名女性員工8月時指控上司性侵，引發關注；事隔多月後，據陸媒報導，當事人周姓女員工指阿里巴巴已於11...

大陸國家外匯管理局：有序推進資本項目開放

在日前中共召開中央經濟工作會議後，大陸國家外匯管理局局長潘功勝13日召開會議指出，2022年大陸外匯管理工作，同樣要堅持...

李克強：加大財政支持中小微企業和個體工商戶

大陸國務院總理李克強13日上午，在北京視訊會見世界銀行行長馬爾帕斯，李克強表示，大陸將繼續加大對量大面廣、支撐大量就業的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。