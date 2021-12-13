大陸國家外匯管理局：有序推進資本項目開放

在日前中共召開中央經濟工作會議後，大陸國家外匯管理局局長潘功勝13日召開會議指出，2022年大陸外匯管理工作，同樣要堅持「穩字當頭、穩中求進」，並做好進一步促進跨境貿易投資便利化、穩妥有序推進資本項目開放、完善外匯市場兩位一體管理框架、完善外匯儲備經營管理、加強和改善黨對金融外匯工作的領導等五項工作。

大陸國家外匯管理局會議表示，明年外匯管理工作要堅持穩字當頭、穩中求進，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌發展和安全，以深化外匯領域改革開放激活發展動力，推動經濟高質量發展。

會議指出，在進一步促進跨境貿易投資便利化上，包括擴大外匯業務便利化試點，支持貿易新業態新模式發展，完善跨境金融區塊鏈服務平台，助力中小微企業和民營企業更好開展跨境貿易和投融資活動，推動共建「一帶一路」高質量發展，以及做好冬奧會、冬殘奧會用匯保障工作等。

在有序推進資本項目開放上，會議強調，要完善直接投資准入前國民待遇加負面清單管理，穩步擴大金融市場雙向開放。支持區域開放創新和特殊區域建設。同時，深化外匯領域「放管服」改革，提升政務服務數位化智慧化。

會議還要求，要防範化解外匯領域重大風險，維護國家經濟金融安全，加強跨境資金流動監測預警，以「零容忍」態度嚴厲打擊外匯領域違法違規行為。

另據中國人民銀行（大陸央行）13日公布數據顯示，大陸金融機構房地產貸款投放繼續增長，截至2021年11月底，個人住房貸款餘額人民幣38.1兆元，月增人民幣4,013億元，較10月份多增人民幣532億元。