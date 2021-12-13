李克強：加大財政支持中小微企業和個體工商戶

大陸國務院總理李克強13日上午，在北京視訊會見世界銀行行長馬爾帕斯，李克強表示，大陸將繼續加大對量大面廣、支撐大量就業的中小微企業和個體工商戶的財政金融政策支持力度，並指「我們（中國大陸）有能力實現全年主要目標任務。」

據新華社報導，李克強首先對馬爾帕斯表示，大陸剛剛召開中央經濟工作會議，明年經濟工作將堅持穩字當頭、穩中求進。面對新的經濟下滑壓力，大陸將把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、促改革。

李克強指出，宏觀政策要穩健有效，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。另一方面，穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

李克強說，同時，大陸繼續圍繞市場主體需求實施宏觀政策，不斷激發市場活力和發展內生動力，採用市場化法治化辦法，加大對量大面廣、支撐大量就業的中小微企業和個體工商戶的財政金融政策支持力度，增強經濟的韌性和底氣。

李克強還說，中方願和世行在資金、知識等方面保持密切合作，以實際行動支持多邊主義和全球發展事業，支持國際開發協會第20期增資談判，將更好發揮積極建設性作用。新華社報導稱，馬爾帕斯回應說，期待未來和中方繼續在貸款、減貧、應對氣候變化等多個領域進行可持續合作，加強夥伴關係

在此之前，李克強亦曾於本月3日，和國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃進行視訊，並在會見時透露，大陸將針對市場主體需求制定政策，「適時降準」。