大陸「植髮第一股」 雍禾醫療港交所掛牌

受現代人「外貌焦慮」和脫髮趨勢提前，植髮商機劇增下，大陸「植髮第一股」雍禾醫療13日在港交所上市，並打破近期新股下跌魔咒，首日收漲港幣16.6元，漲幅5.06%，成交量6,137萬股、成交額港幣10.27億元，總市值港幣86.31億元。

雍禾醫療董事長張玉指出，此次成功上市，將為公司的未來拓展和佈局提供充裕的資金支持，同時也意味著公司正式邁進國際資本市場。他說，將以上市為契機，把握行業發展趨勢，增強綜合競爭實力，持續提升營運管理能力。

隨大陸植髮需求增加，雍禾醫療招股書顯示，公司2018年總收入為人民幣9.34億元；2019年人民幣12.2億元，年增31.1%；2020年為人民幣16.4億元，年增33.8%。 2021年上半年，其營收達人民幣10.5億元，年增75.1%。

公開資訊顯示，雍禾醫療此次擬發行9442.4萬股，另有15%超額配股權，摩根士丹利和中金公司為聯席保薦人。公開發售獲約160倍超額認購。

大陸國家衛健委統計，當前大陸脫髮人數超過2.5億，平均每6人中就有1人脫髮，其中男性約1.63億，女性約0.88億，30歲前脫髮的比例高達84%，比上一代人的脫髮年齡提前了20年。

在脫髮趨勢和年輕人的「外貌焦慮」催生需求下，市調機構Frost & Sullivan數據顯示，2020年中國大陸的植髮醫療服務市場達人民幣134億元，預計將以復合年增長率18.9%的速度，於2030年增長至人民幣756億元。

中新網報導，按照2020年相關所服務產生的總收入計算，雍禾醫療是大陸植髮醫療服務市場及醫療養固服務市場規模最大的企業，分別有10.5%及4.3%的市占率。同時，雍禾醫療在大陸52個城市經營53家醫療機構。