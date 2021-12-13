大陸星巴克被踢爆食安問題：竄改有效期限、過期繼續賣

咖啡巨頭星巴克被陸媒曝光無錫市兩家門店存在食品安全問題，比如，員工竄改有效期限標籤，過期的食材「換上」標籤繼續用；承諾「開封後不過夜」的糕點，隔天偷偷上架等。對此，星巴克13日回應，「深感震驚」，已關閉這兩家門店，立刻啟動深入調查。

新京報報導，星巴克江蘇無錫震澤路店，一名店員6日正在竄改有效期限資料，該名員工把舊標籤撕下，貼上了新標籤，原本要過期的抹茶液便被延長了保存期限。

大陸無錫市兩家星巴克門店經過調查發現，門店頻繁觸碰食品安全的紅線，食材過期後仍繼續使用，做成多款暢銷飲品售出；主管、店員「言傳身教」竄改有效期限，有的食材被人為延長期限一周；承諾「開封後不過夜」的糕點，第二天偷偷上架。

新京報批評，上述亂象並非偶發，今年以來，已有多家大陸知名餐飲品牌接連被爆出食品安全問題，但總有一些商家懾於盈利壓力或受利益驅使，不惜違法違規鋌而走險，透過損害消費者權益的方法壓縮成本。

據了解，星巴克在大陸200多個城市擁有超過5100家直營門店，也在官網上承諾，「以行業最高標準為基礎，制定並嚴格執行星巴克食品安全金標準。」

針對這兩家門店的食品安全問題，星巴克13日透過其官方微博「@星巴克中國」發布回應，「我們已經關注到有關無錫星巴克兩家門店的報導。對於報導中所涉及的食品安全問題，我們深感震驚。對此事件，我們高度關注，已於第一時間關閉了這兩家門店，並立刻啟動深入調查。」

星巴克指出，進入中國市場22年來，一直致力於執行嚴格的食品安全標準，對食品安全問題堅決採取零容忍的態度。歡迎社會公眾及媒體進行持續監督。