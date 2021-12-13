陸商務部：農產品流通 著重三項工作

大陸商務部流通發展司副司長李剛13日表示，為落實好「『十四五』冷鏈物流發展規劃」，將在流通領域重點抓好三項工作，包括抓好農產品產地流通基礎設施建設，增強商品化處理能力；抓好跨區域農產品批發市場和幹線冷鏈物流建設；增強冷鏈配送能力，其中，鼓勵第三方社會化冷鏈物流企業發展。

大陸國家發改委13日舉行記者會，李剛在談到如何透過發展冷鏈物流，加快現代流通體系建設，更好地促進農民增收和農村消費雙提升時表示，大陸商務部始終高度重視流通領域冷鏈發展工作，連續支持冷鏈流通基礎設施建設，截至目前，已累計支持新增冷庫庫容600多萬噸，大陸超過70%的農產品批發市場建有冷鏈設施。

他說，將加快補齊冷鏈設施短板作為縣域商業體系建設的重要任務，不斷完善農產品市場網絡，提高農產品冷鏈物流的資訊化、規模化、集約化、組織化水準。

李剛指出，下一步，為貫徹落實好「『十四五』冷鏈物流發展規劃」，將在流通領域重點抓好三項工作，著力增強三種能力：第一，抓（好）產地流通基礎設施建設，增強商品化處理能力。在產地就近建設改造集配中心、冷凍庫、產地倉等設施，提高產地移動型、共享型商品化處理設施利用率，增強產地商品化處理和錯峰銷售能力，讓好產品賣出好價格，把更多流通增值收益留在農村。

第二，抓跨區域農產品批發市場和幹線冷鏈物流建設，增強流通主管道冷鏈服務能力。推動大型農產品物流園區、批發市場等加快完善具備物流集散、低溫配送等功能的冷鏈設施，連接主要產銷地，創新物流幹支線銜接模式，暢通農產品冷鏈物流「大動脈」。

第三，抓終端零售網絡「冷環境」建設，增強冷鏈配送能力。支持升級改造連鎖超市、農貿市場、菜市場等零售據點，完善終端銷售冷鏈配套設施；引導農產品流通企業加強供應鏈建設，完善產地倉、中心倉、前置倉等冷鏈設施，線上線下相結合促進冷鏈流通；鼓勵第三方社會化冷鏈物流企業發展，推動冷鏈雲端倉庫、共同配送、零擔物流等模式推廣應用，提高冷鏈資源綜合利用率。