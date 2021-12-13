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分析：預料大陸明年稍為放寬宏觀及監管政策

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
有分析指，預料大陸明年稍為放寬宏觀及監管政策。搜狐網
有分析指，預料大陸明年稍為放寬宏觀及監管政策。搜狐網

中共中央經濟工作會議上周五結束，提到大陸經濟發展面對需求收縮、供應衝擊及預期轉弱三重壓力，明年經濟工作要穩字當頭，積極推出有利經濟穩定的政策。渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽說，大陸上季經濟增長停滯，北京目標要防止經濟進一步下滑，明年會稍為放寬宏觀及監管政策，由逆周期政策做主導，維持財政支出強度，亦有減稅空間，預計明年增長目標定於5%或以上。

據香港電台，丁爽認為，中國大陸的貨幣政策會有配合協調作用，以保持信貸穩定增長，不過明年大陸繼續降準的空間越來越小，人行（大陸央行）或會使用再貸款再貼現等工具，擴張資產負債表或成為釋放流動性主要渠道。

他預計，在政策支持下，明年經濟增長能達到5.3%。

中共中央亦對資本提出「紅綠燈」的表述。丁爽說，資本無序擴張引起收入不均和數據安全等問題，大陸進一步明確政策支持領域，相信可以引導民營資本投資方向。

他認為，整體監管方向不會逆轉，但可能調整部分力度過大，或者速度太密的政策，例如可能改變令房地產過度收縮的政策，以免對經濟體系有不利影響。

中共

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