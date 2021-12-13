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大陸浙江疫情升溫 新增74例本土確診

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸新增本土80例，浙江占74例，疫情持續升溫。澎湃新聞
大陸新增本土80例，浙江占74例，疫情持續升溫。澎湃新聞

大陸浙江疫情升溫，過去一日就新增74例本土確診病例，成為目前大陸本土疫情集中爆發點。

據大陸國家衛健委發布，12月12日0—24時，大陸新增確診病例101例。其中境外輸入病例21例（上海5例，廣東5例，廣西4例，北京2例，雲南2例，吉林1例，江蘇1例，浙江1例），本土病例80例。

本土病例分布於浙江74例，其中紹興市55例、寧波市14例、杭州市5例；內蒙古5例，均在呼倫貝爾市；陜西1例，在西安市。

大陸境外輸入現有確診病例505例（其中重症病例4例），現有疑似病例2例。累計確診病例10478例。

截至12月12日24時，大陸現有確診病例1381例（其中重症病例27例），累計治癒出院病例93763例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例99780例，現有疑似病例2例。

此外，大陸新增無症狀感染者17例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例26例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察21例（境外輸入19例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者444例（境外輸入398例）。

疫情 內蒙古 北京

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