聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸浙江疫情升溫 新增74例本土確診
大陸浙江疫情升溫，過去一日就新增74例本土確診病例，成為目前大陸本土疫情集中爆發點。
據大陸國家衛健委發布，12月12日0—24時，大陸新增確診病例101例。其中境外輸入病例21例（上海5例，廣東5例，廣西4例，北京2例，雲南2例，吉林1例，江蘇1例，浙江1例），本土病例80例。
本土病例分布於浙江74例，其中紹興市55例、寧波市14例、杭州市5例；內蒙古5例，均在呼倫貝爾市；陜西1例，在西安市。
大陸境外輸入現有確診病例505例（其中重症病例4例），現有疑似病例2例。累計確診病例10478例。
截至12月12日24時，大陸現有確診病例1381例（其中重症病例27例），累計治癒出院病例93763例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例99780例，現有疑似病例2例。
此外，大陸新增無症狀感染者17例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例26例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察21例（境外輸入19例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者444例（境外輸入398例）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言