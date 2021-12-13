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第2台「華龍一號」成功臨界

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

12月11日18時32分，中國大陸第二台「華龍一號」核電機組—中核集團福建福清核電6號機組反應堆首次達臨界順利完成，標誌著機組進入帶功率運行狀態，向建成投產邁出重要一步。

中新社報導，反應堆臨界是核電機組調試啟動過程中的重要一步，臨界後，反應堆將處於帶核平衡運作狀態。經大陸國家核安全局批准，華東核與輻射安全監督站核查釋放，福清核電6號機組開始執行反應堆達臨界操作。通過稀釋一回路硼濃度和提升控制棒操作，反應堆首次達到臨界狀態，機組臨界全過程平穩有序，系統運行參數正常。

作為中國大陸核電走向世界的名片，「華龍一號」是當前核電市場接受度最高的三代核電機型之一。2015年5月7日，全球首個「華龍一號」示範工程在福建福清開工建設。今年1月30日，全球第一台「華龍一號」核電機組—中核集團福建福清核電5號機組投入商業運行。

中核集團福建福清核電有限公司相關負責人表示，福清核電安全有序推進「華龍一號」示範工程各項工作。目前，「華龍一號」全球首堆福建福清核電5號機組已完成首循環安全運行，開始首次換料大修；6號機組在一系列臨界相關試驗後，將進行汽輪發電機組的首次核蒸汽沖轉與併網試驗工作。

核電 福建

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