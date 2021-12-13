發力基建 穩定工業製造業

「中央經濟工作會議」定調2022年多項宏觀經濟政策，將對穩定大陸工業製造業增長起到支撐作用。清華大學中國經濟思想與實踐研究院常務副院長厲克奧博表示，明年中國大陸會發力基建，地方債的發行也要適度提前。由於基建下游是很長的製造業鏈條，會對工業製造業起到非常正面作用。

中新社報導，厲克奧博表示，11月PMI（中國製造業採購經理指數）重回榮枯線之上，尤其是製造業投資表現令人驚喜，說明民營經濟在經過疫情的長期衝擊之後正在恢復之中。

不過，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱態勢下，工業製造業也面臨下行壓力。7、8、9三個月，規模以上工業增加值增速有所下降。

展望2022年的不確定性，厲克奧博認為，一是大宗商品價格是否繼續保持高位；二是隨著歐美疫情逐步得到恢復，可能有大量製造業向海外轉移，對中國大陸產業鏈造成一定衝擊。

中國政法大學教授施正文分析，明年包括增值稅小規模納稅人1%徵收率等優惠政策有望延續，增值稅小規模納稅人免徵點和小微企業所得稅減免政策仍可以進一步優化。考慮到財政可持續性，預計明年減稅降費規模在1兆元人民幣左右。

興業證券首席經濟學家王涵認為，促進中小微企業融資增量、擴面、降價，一是應當推進減稅降費，降低中小企業融資成本，二是應當加強知識產權保護，使其能够通過知識產權保護得到相應回報。