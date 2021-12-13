河北固安「漁」經濟 發展全民創業

「這批釣魚專用手套是印度尼西亞客戶下的訂單，兩天後將通過海運發走。」10日，在河北京南．固安高新技術產業開發區工業園，河北遠航漁具有限公司董事長崔芳指著一批正在加工的漁具產品說道。

中新社報導，作為漁具生產集散地之一，河北省廊坊市固安縣素有「中國釣具之鄉」美譽。目前，固巿縣從事漁具及配套產品生產的企業達900多家，遠銷到英國、日本、美國等20多個國家和地區。

據固安縣釣具協會會長劉軍表示，該縣漁具生產在1980年代中期主要以魚漂加工為主，當時魚漂產品銷售份額占大陸市場的80%以上。1996年，為幫助漁具企業發展，當年固安承辦大陸全國性的漁具展銷會。藉此機會，很多企業擴大了漁具產品的種類。

20年前只是漁具加工戶的崔芳，憑著創新和努力，創辦了一家年產600萬套漁具的公司。「公司產品的90%是出口國外，外貿訂單的收發全是英文，一般交給有英語基礎的年輕人做。」崔芳說。

「我們主要是訂單化生產，量大、活急，像魚鉤、魚鈴鐺這些加工起來比較簡單的，不受環境限制，就讓村民在家製作。」崔芳說。該公司現有漁具半成品加工點20多個，高峰時期，加工點輻射吸引的代加工人員能達數千人。

固安縣門鐵營村村民宋艶華的漁具公司，生意同樣紅火。8年前，宋艶華還是崔芳漁具公司的一名員工，在崔芳幫助下，已熟練掌握漁具加工全流程技術的宋艶華自己當了老闆。

近年，固安縣以扶持現有漁具骨幹企業為重點，加快規模經濟發展，促使漁具發展走向集團化、公司化發展之路，同時大力發展全民創業。

「希望通過行業引領和技術培訓，讓更多人獲利。」崔芳表示，在做大做精釣具配件加工的基礎上，公司聘請專業設計師，未來計畫逐步拓展和創新釣魚椅、釣魚面巾等旅遊休閒用品，把產業鏈延伸到旅遊用品及垂釣旅遊文化用品行業。