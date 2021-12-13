湖南台商 打造台胞創業中心

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

21年前，連上銘從台灣到湖南經營傳媒公司、台灣奶茶店等。如今已是「湖南女婿」的他多了一個新身分：岳陽市湘岳台胞創業服務中心主任。「我們秉持『以台引台』理念，致力於打造台胞在湖南的家園。」連上銘說。

中新社報導，近年來，湖南積極推動台企入湘，新建成、新引進一批重大台商項目，如總投資100億元（人民幣，下同）、年產1300萬台噴墨打印機的岳陽新金寶項目建成投產，已帶動上萬人就業。

連上銘說，新金寶是湖南目前最大的台資企業，僅台籍管理層就有30餘人。湘岳台胞創業服務中心與新金寶簽訂戰略合作協議，積極協助企業在政府項目申報、手續辦理、多部門協調等方面事宜。

連上銘說，湖南目前已獲批大陸國家級海峽兩岸產業合作區，要把握好現有政策和時機，為在湘台胞台企服務的同時，吸引更多台灣青年來湘創業就業。

定居湖南郴州多年的台胞曹顯鴻幾年前看到大陸農業轉型的機遇，在當地農村流轉土地2200多畝，創辦蓮山莊園，打造集台灣風情現代農業、鄉村休閒旅遊、綠色農產品種植銷售於一體的大型農業休閒莊園。

疫情防控期間，曹顯鴻在人員流動受限的情況下，主動轉變經營方式和營銷策略，變農產品種植為初加工，並通過網絡直播打開銷路，去年實現營業額2800多萬元，為當地村民提供就業崗位近百個。

曹顯鴻認為，「十四五」期間，台胞台企在大陸發展將獲得更廣闊的空間。他表示，將依託自身資源優勢，為台灣青年在大陸創業就業開闢新路徑。

年過七旬的台灣老人古勝潭，已在湖南炎陵縣海拔1600米以上的龜龍窩高山茶園耕耘24年。這幾天，他正在長沙參加第十三屆湖南茶業博覽會，遵循台灣製茶工藝製作的龜龍窩烏龍茶和紅茶備受歡迎。他表示，將繼續踐行茶旅融合理念，對茶園進行景觀改造。

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