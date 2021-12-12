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大陸央行：四核心推動粵港澳大灣區金融科技發展

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

大陸央行中國人民銀行」研究局局長王信12日表示，粵港澳大灣區金融科技發展具備諸多有利的條件，未來將著眼於民生、普惠、綠色低碳、人民幣國際化四個核心，作為大灣區金融科技發展定位和目標。

王信12日在廣州出席第四屆粵港澳大灣區金融發展論壇。他表示，粵港澳大灣區金融科技發展具備諸多有利的條件，包括科研實力強，創新活動較為活躍；企業在科研中發揮重要作用，科技成果轉化和應用能力強；綜合金融實力比較強，科技金融可相互促進等。

對於如何推動粵港澳大灣區金融科技高質量發展，王信提出四大建議，一是找準大灣區金融科技發展定位和目標，建議著眼於四個核心，分別是民生、普惠、綠色低碳和人民幣國際化。

第二項建議，是加強頂層設計，建立和完善大灣區金融科技協同發展機制；第三，推動金融科技標準互認和趨同；第四，注重監管科技的應用和提升。

人民幣 中國人民銀行 大陸央行

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