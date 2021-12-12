聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸央行：四核心推動粵港澳大灣區金融科技發展
大陸央行「中國人民銀行」研究局局長王信12日表示，粵港澳大灣區金融科技發展具備諸多有利的條件，未來將著眼於民生、普惠、綠色低碳、人民幣國際化四個核心，作為大灣區金融科技發展定位和目標。
王信12日在廣州出席第四屆粵港澳大灣區金融發展論壇。他表示，粵港澳大灣區金融科技發展具備諸多有利的條件，包括科研實力強，創新活動較為活躍；企業在科研中發揮重要作用，科技成果轉化和應用能力強；綜合金融實力比較強，科技金融可相互促進等。
對於如何推動粵港澳大灣區金融科技高質量發展，王信提出四大建議，一是找準大灣區金融科技發展定位和目標，建議著眼於四個核心，分別是民生、普惠、綠色低碳和人民幣國際化。
第二項建議，是加強頂層設計，建立和完善大灣區金融科技協同發展機制；第三，推動金融科技標準互認和趨同；第四，注重監管科技的應用和提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言