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北京經濟求穩 陸學者示警：有硬著陸風險

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖為江蘇連雲港貨櫃碼頭。新華社
圖為江蘇連雲港貨櫃碼頭。新華社

北京當局強調經濟求穩，引起關注，中國企業研究院首席研究員李錦就撰文表示，過去官方對於宏觀經濟通常也有「穩」的描述，但這次中央（經濟）工作會議「穩字當頭、穩中求進」的描述是非同尋常的，原因是中國的經濟恢復並不平衡，經濟下行壓力有所加大，而且疫情及外部環境存在不確定性。

據星島日報，李錦指出，這種不平衡主要表現在，今年外需明顯好於內需，上游產業（例如煤油）明顯好於下游，大中企業明顯好於小微企業，工業明顯好於服務業；但今年三季度中國GDP增長已跌至百分之四點九，四季度不出意外會跌破百分之四，明年仍處於經濟增速換擋期，內生增長動力有所減弱。「這個趨勢如果不採取較大力度的措施去干預，有硬著陸的風險。」

他指出，二○二○年面對新冠疫情，官方採取了積極財政政策，二○二一年隨著疫情影響減弱，政策力度趨於謹慎。二○二二年政策的主基調是「穩中求進」，預計明年增速可能在百分之五點五左右，赤字率水平保持在百分之三左右。

對於貨幣政策，會議重提「保持流動性合理充裕」。李錦認為，美國聯準會即將「擰緊水龍頭」，逐步開啟貨幣正常化進程，而中國可能會與其發生背離，具體包括定向的降息、降準、再貸款，支持新基建、新能源、數位經濟及信息消費等領域。

他預計，明年上半年大陸經濟動能可能繼續減緩，官方將採用寬鬆的貨幣政策，並適度超前開展基礎設施投資。

疫情 北京

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