專家估：大陸明年經濟成長率明年6% 今年為9%

中國國際經濟交流中心副理事長魏建國表示，2022年中國經濟走勢會比較樂觀，會有6%的GDP增長，今年則可以達到9%至9.5%。

魏建國在今日舉行的「2022年環球時報年會」上作上述表示。

魏建國並分析，大陸明年的經濟有三大特點。首先是，會以「正義」為主基調，推動破除行政管制和壟斷，打破限量限額限入的限制，進一步激發市場主體活力，從而迎來「高品質」經濟發展。

魏建國接著稱，這次中共中央經濟工作會議提出七項政策，包括宏觀政策、微觀政策、科技政策、結構政策、改革開放政策等，「這些是從來沒有過的，就是把政策提出來，並且提到政策的發力將要適當靠前，明年經濟大家會看到政策發力方面起著不同尋常的作用。」

魏建國最後稱，最後是理念，「這次會議把理念提高到從來未有的高度，並且要全黨正確認識和把握，這五個理念是：共同富裕、資本的特性和行為、初級產品供給保障、防範重大風險以及碳中和。」

魏建國指出，要把這五個理念牢牢掌握好，並認為明年整個經濟形勢是樂觀的，明年整體會有6%的GDP增長，「今年我認為可以達到9%-9.5%」。