大陸今年人均GDP將達1.2萬美元 接近高收入國家標準

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀11日在一場論壇中表示，中國大陸今年GDP可望達到人民幣110兆元，人均GDP將超過1.2萬美元，已接近世界銀行所設定的高收入國家的門檻。

大陸人均GDP是在2019年突破1萬美元大關，達到1萬276美元。2020年儘管遭受新冠肺炎疫情衝擊，當年度大陸人均GDP仍微升至1萬504美元，今年則可望一舉突破1.2萬美元。

據上海《第一財經》報導，韓文秀11日在「2021-2022中國經濟年會」做上述表示。針對12月8日至10日召開的中共中央經濟工作會議，韓文秀稱，明年大陸經濟工作要「穩字當頭，穩中求進」，積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重推出有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前。

他指出，儘管目前中國經濟風險隱患不少，但總體上是可控的。必須增強憂患意識，樹立底線思維，如履薄冰，見微知著，抓早抓小。

韓文秀稱，一些機構和專家學者預測今年中國GDP將增長8%左右，總量超過人民幣110兆元，人均GDP預計超過1.2萬美元，接近世界銀行所設定的高收入國家的門檻。CPI漲幅預估將低於1%，城鎮新增就業超過1,200萬人，調查失業率保持在5%左右的較低水平。

他形容，中國經濟今年實現了「較高增長、較低通膨、較多就業」的優化組合。

但韓文秀指出，與此同時仍要看到，中國經濟運行中面臨的困難增多，挑戰上升。主要包括：消費和投資增長勢頭減弱，供應鏈受阻，企業生產面臨生產要素短缺，例如：「缺芯」（晶片短缺）、缺電等問題。

韓文秀表示，受晶片短缺影響，近幾個月大陸汽車產量下降約10%。另一方面，儘管電力供應狀況好轉，但仍處於「緊平衡」，出口集裝箱運價指數有所回落，但仍是2020年初的4倍多。

他強調，中國經濟持續恢復發展的態勢不會改變，長期向好的基本面不會改變，中國發展仍處於重要戰略機遇期，完全有能力實現經濟平穩健康可持續發展。