陸媒盤點2021年大陸行業 顯示器最旺 房產與教育最低迷

2021年屆尾聲，到了回顧與總結全年經濟發展狀況的時刻。對此，陸媒《財經十一人》列出中國大陸十大擴張產業與十大收縮產業，觀察在疫情防控常態化、經濟增長方式調整下，中國產業呈現如何的起伏面貌。

《財經十一人》根據營業總收入與基準期營業收入的均值來進行擴張與收縮度的計算。

其中，列出的十大擴張產業：第一名顯示器，受惠疫情遠距辦公、線上娛樂等行為，營業成長均值516%，但估計2022年難以再現今年擴張；第二名為半導體與晶片行業，營業成長均值222%，因新冠疫情與美國制裁所引發的全球晶片大缺貨推助了該行業的增長，估計明年維持現狀；第三名為鋰電池，營業成長均值為163％，主因新能源汽車的快速發展。

第四位為醫療器材，營業成長均值154%；第五名為光伏製造，營業成長均值146％；第六位為有色金屬，主因銅、鋁、鋅等價格上漲，營業成長均值119%；第七位為被動元件，營業均值成長106%，估計未來在需求仍存狀態下，能持續保持擴張；第八位為生物製藥，營業成長均值101%；第九位化學原料成長91%；第十位鋼鐵成長88％。

此外，《財經十一人》也列出十大收縮行業：前兩名為房地產與教育培訓業，受到政策影響，兩行業的收縮值「深不可測」；第三名為航空業與機場，營收下滑均值135%；第四名為旅遊與景區業，營收下滑均值84%；第五名為商場與超市，營收下滑均值60%；第六名為餐飲與酒店，營收下滑均值56%；第七名為養豬與養雞行業，營收下滑均值46%；第八名為影視業，營收下滑均值42%；第九名為火電業，營收下滑均值為37%；第十名為裝修與園林，營收平均下滑30%。

《財經十一人》並總結，十大收縮行業主要受到疫情、成本上升、需求下降與政策影響；而十大擴張行業則受惠疫情與供給不足、需求提增等因素。