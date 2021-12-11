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汪洋：強起來後的中國 能給台灣人民過更好的日子

聯合報 / 特派記者賴錦宏／廈門即時報導
大陸全國政協主席汪洋。記者賴錦宏/攝影
大陸全國政協主席汪洋。記者賴錦宏/攝影

大陸全國政協主席汪洋11日上午在海峽論壇致詞時表示，實現祖國完全統一，始終是中國不變的主題。大陸將推動兩岸關係和平發展，融合發展。他還說，誰為祖國統一做好事，就能得到人民稱頌；反之，數典忘祖、分裂國家者必將身敗名裂，成為千古罪人。

談到台灣問題，汪洋說，今年中共總書記習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會，在紀念辛亥革命110周年大會的重要講話，中共十九屆六中全會審議通過的決議，都鄭重宣誓了要在民族復興進程中解決台灣問題，實現祖國完全統一。

汪洋並提出三點聲明，第一，對實現祖國完全統一，大陸有必勝的信心。他並強調，和平解決台灣問題的政策就是「一國兩制」的科學構想。

他表示，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分，雖然兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，一個中國原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係準則，「有理走遍天下，無理寸步難行，正義的事業必然會取得勝利。」

汪洋說，信心來自人民的力量。台灣是全體中國人民共同擁有的，中國人民內心擁護統一，熱切期盼統一，堅定捍衛統一。「這就是我們的底氣所在。誰為祖國統一做好事，就能得到人民稱頌，數典忘祖，分裂國家必將身敗名裂，是千古罪人」。

汪洋指出，第二，對遏制台獨和外部勢力的干涉，大陸有堅定的決心。「中國是愛好和平的，我們沒有侵略別人的基因，但捍衛國家主權和領土完整的意志堅如磐石」。

他強調，目前，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景，「我們怎麼可能允許台灣從祖國的懷抱分離出去。任何人都不要指望我們吞下損害國家主權安全發展利益的苦果，任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志，強大努力」。

汪洋重申，以和平的方式實現統一，對兩岸同胞和中華民族最有利，大陸願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不為台獨分裂活動留下任何空間。

他並呼籲台灣同胞，要把握時與時，認清利與害，辨別是與非，堅定站在歷史正確的一邊，堅持一個中國原則和九二共識，堅決與「台獨」勢力劃清界限，做堂堂正正的中國人。

第三，對造福兩岸同胞大陸有不變的初心。他指出，要安寧、要發展、要過好日子，是台灣同胞共同的心聲。中華民族迎來從「站起來」、「富起來」到「強起來」的大飛躍，當然有能力讓台灣同胞過上更好的日子。

汪洋表示，大陸將推動兩岸關係和平發展、融合發展，壯大兩岸共同市場，完障、保善台灣同胞福祉，讓台灣同胞和大陸民眾享受同等待遇，歡迎台胞到大陸追夢、築夢和圓夢，大陸為台灣同胞做實事的舉措不會變。

大陸全國政協主席汪洋。記者賴錦宏/攝影
大陸全國政協主席汪洋。記者賴錦宏/攝影

台獨 中共 海峽論壇

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