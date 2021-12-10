歐盟最嚴碳排法規下 福斯拉蔚來、小鵬加入「排放池」

在歐盟對汽車業執行最嚴碳排放法規下，近日，歐盟委員會網站的文件顯示，福斯汽車已將大陸新能源車企蔚來、小鵬和吉利加入其二氧化碳排放池（CO2 pool），以幫助實現二氧化碳排放限制。

觀察者網報導，據了解，歐盟自去年1月1日起執行最嚴碳排放法規，新規下，今年，歐盟成員國境內新銷售的乘用車二氧化碳平均排放量上限需降至每公里95克，之前為每公里121.8克。如果車企不達標，每輛車平均每超標1克將被處以95歐元（約新台幣3024.8元）的罰款。

歐盟法規允許那些旗下車型排放總量較低的汽車製造商與其他排放超標的車企聯合起來，組建「排放池」，以共同分攤二氧化碳排放量。歐盟會將一個「排放池」視為一家製造商，這樣「排放池」內的每家車企可以共同實現二氧化碳排放目標。

對於那些排放超標的車企來說，「排放池」可幫助自己避開巨額罰款，而整體排放量較低的車企則能透過出售碳排放積分獲得不菲的收入。

特斯拉就建立了一個開放的「排放池」，以吸引無法合規的車企加入。去年，特斯拉透過出售碳排放積分獲利15.8億美元（約新台幣442.4億元），遠超全年7.21億美元的淨利潤，也高於2019年5.93億美元和2018年4.19億美元的相應營收。2010年起，特斯拉透過向車企出售碳排放積分，累計已獲利超過40億美元，飛雅特克萊斯勒、通用、福特、本田、福斯等傳統車企都曾和特斯拉交易過。

在各國都提倡「碳中和」這個背景下，新能源車成了各國大力支持的行業，隨著新能源車滲透率逐步提升，相關車企手上的碳積分也越來越多。比如，蔚來汽車今年第三季新能源積分有20萬分，該公司在第三季靠賣碳積分就能淨賺約人民幣6億元（約新台幣26.52億元）。不過，隨著新能源汽車滲透率的提升，預計明年積分量會越來越多，碳積分價格也可能隨之下降。

歐洲所有的「二氧化碳排放池」都須在年底前公布，未來幾周或幾個月內預計將有更多車企公布在分攤二氧化碳排放方面的合作。