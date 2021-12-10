傳京東方將為蘋果擴大供應OLED 面板 2022年為今年3倍

南韓媒體TheElec報導，預計京東方明年供應iPhone的OLED面板數量達到4000萬至4500萬片，是今年供給數量的3倍，在整體iPhone OLED 面板供應鏈比重將到20%左右，緊追韓廠三星及LG的地位。

受消息影響，京東方A股價連續兩個交易日收漲。

上海財聯社報導，分析人士表示，在之前已拿到iPhone 12、13出貨認證背景下，京東方供貨市占進一步提升，代表OLED量產能力已達新高度。與此同時，受需求提振影響，OLED在下游應用加速滲透趨勢明顯。

儘管面板市場整體的需求和價格自8月以來回檔明顯，但在蘋果新機需求等因素的帶動下，OLED面板仍維持強勁需求，OLED在智慧手機等多個領域的市場滲透率也在持續增長。

根據CINNO Research數據，今年第3季全球AMOLED智慧手機面板出貨約為1.45億片，年增3.8%。

CINNO Research資深分析師劉雨實指出，目前蘋果手機已全線採用OLED螢幕，LCD機型早已停產。在大陸智慧手機市場中，截至今年第3季，OLED螢幕的滲透率為49%，年增10%，未來隨著OLED成本持續下降，向低階滲透，取代LTPS-TFT LCD將成為一個中長期趨勢。

與此同時，筆電等中尺寸市場對於OLED的需求也在打開。根據另一市調機構Omdia的數據，預計2021年OLED筆記型電腦面板出貨量將達470萬片，年增395%。

不過目前僅有三星顯示開發了剛性OLED筆記型電腦面板，大陸本土廠商和輝光電計畫於明年向筆電品牌供貨。

劉雨實表示，柔性OLED將逐漸佔據大部分移動端市場，包括智慧手機、穿戴等，而剛性OLED則將轉向中尺寸筆電市場，憑藉輕薄等優勢，將迅速佔據一定市佔。

OLED面板出貨量位居大陸第二的維信諾，則在10月30日的投資者交流活動中表示，AMOLED在車載方面的應用是繼平板電腦、筆記型電腦後中尺寸領域很重要的應用場景，但車載螢幕對可靠性要求更高，需要有培育期。

相關廠商的產能利用率亦在迅速提升，根據CINNO Research統計，大陸OLED面板廠10月平均稼動率為64.9%，相比9月增長6.2個百分點。