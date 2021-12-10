美髮集團總裁搞個人崇拜走紅 成都門店被揭內外標價有別亂象叢生

內地網絡廣泛流傳的文章《秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩》，因極盡吹捧該集團總裁陳浩的「豐功偉績」，稱其「有天眼」、「掌握萬物之規律」等，被網民稱為是「職場馬屁的範本」。

由於存在涉廣告宣傳等違法行為，普陀區市場監管局已對文峰公司立案調查。而據紅星新聞近日實地探訪四川成都多家文峰門店發現，多家文峰門店仍正常營業，「浩哥」依然無處不在，但海報上「改運」等說法被遮擋，同時亦存在門店內外標價有別等亂象。

據早前報道，上海文峰集團內部員工的微信公眾號「今日文峰」近日刊登上述文章，稱陳浩「掌握萬物之規律，凡是經過其大腦和眼睛，一切都變得通透」、「是首屈一指的360行狀元大滿貫」、「浩哥的思想是幫助我們成功的唯一方向」等，還稱讚他「有天眼、是神人」，引發網民熱議。據了解，陳浩喜歡搞個人崇拜，公司及門店都放滿他的相片，公司更有《十頌浩哥》的企業歌曲，企業員工要學習「浩哥思想」等。

周四（9日），紅星新聞記者實地探訪位於成都高新區的一家文峰美容美髮門店，結果遠處就能看見陳浩的頭像照片印在紅色的門店招牌上，招牌下方的玻璃門醒目地貼有「想要自己幸福，先讓別人幸福」十二大字。入店後，「浩哥說」系列海報，如「浩哥說身體」、「浩哥說經絡」等充斥理髮廳和洗頭間，海報內容則有五行、運勢、改運、改命等字眼，如「浩哥說九款髮型」上寫道「人到老年，頭髮呈毛躁、稀疏、白髮現象，屬於敗相，會影響人的氣運、財運，甚至會給自己和身邊人帶來厄運」。

各海報上的敗相、改運、厄運等詞已被標籤紙貼住，部分還被塗黑，但在燈箱照明下依然清晰可見，而這非一家門店的情況，工作人員則未對此回應，僅指「浩哥信這個」。而除海報外，店內每塊鏡子底部的顯眼位置都放置了循環播放著陳浩開會、培訓時的片段的平板，一名理髮師坦言，陳浩的講課內容極少涉及理髮技術，重點在於宣揚自身理念及企業文化，而且他們是執行嚴格的軍事化管理，以往陳浩到門店視察時，門店都會暫停營業，並在門口鋪紅地毯、拉橫幅歡迎他。

據悉，除了企業文化特殊，文峰公司存在企業管理問題。報道指，成都的門店亦存在店內價格和廣告宣傳不一等問題，如牛市口一門口貼有海報，上面寫「今日特價洗剪吹各10元（人民幣．下同），燙髮染髮98元起」，可是當記者洗吹完後，工作人員卻稱單次洗吹需要付60元，被問及海報內容時更指根本沒有那個活動，「那個是公司要求貼的，門口的活動和店內的消費是沒有任何關係的」。

另一家建設路的門店亦有同款海報，工作人員表示，首次進店的新客有洗剪吹共30元的體驗價，此後每次價格根據理髮師而定，為90、158、258元不等。不過洗完髮後，理髮師表示記者的頭髮有些彎曲，不夠直，而燙直發的原價為2800元，但會員可享折扣，充值10000元更可打3折。此外，該店還提供身體護理、美容理療、經絡養生等套裝，價格均不菲，如「六合全身血脈能量古典套裝」，護理10次需花1.28萬元。

在大眾點評、美團等平台上，文峰美髮美容各門店評分均不高，差評主要集中在「洗腦式催充值」、「虛假宣傳」等，其中有網民稱接受了原以為是980元的按腿的服務，結果完事後收費2940元，理由是按了腿上三條經絡，一條經絡980元。

今年7月，上海市普陀區市場監管局對上海文峰美容美髮有限公司未履行單用途預付消費卡信息對接義務的違法行為，做出頂格處罰5萬元的行政處罰。11月，上海市消保委發布消費警示，指上海市普陀區市場監管局對轄區內文峰公司及門店開展檢查，發現上海文峰美容美髮有限公司存在涉及單用途預付消費卡、價格和廣告宣傳等違法行為，並對文峰公司立案調查，目前案件正在調查處理中。

至於文峰集團官網周四已停止運行，微信公眾號「今日文峰」亦再搜索不到。

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文章授權轉載自《香港01》