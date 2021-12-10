百度將發表中國第一個元宇宙產品：希壤App

中國網路巨頭百度宣布，將在27日登場的年度AI開發者大會，發表中國第一個元宇宙產品「希壤」，可同時容納10萬人在希壤App的虛擬世界裡互動。百度並稱，將努力成為元宇宙引擎。

據百度官方微博10日發布，百度12月27日將發布元宇宙產品「希壤」，屆時百度Create 2021（百度AI開發者大會）將在希壤App舉辦。這是中國首次在元宇宙中舉辦的大會，可同時容納10萬人同屏互動。

百度稱，希壤App是首個中國國產元宇宙產品，該產品打造了一個跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。百度副總裁、希壤負責人馬傑表示：「目前元宇宙尚處於非常初期的產業探索階段，其發展是循序漸進的，將由整個社區花費很長時間來共同構建並成熟。」

「希壤」的造型是一個莫比烏斯環星球。城市設計融入了大量中國元素，中國山水、中國文化、中國歷史都將融入城市建設和互動體驗中。在這裡不僅可以偶遇擎天柱、大黃蜂，還可以尋訪千年古剎少林寺，與三寶和尚切磋武藝；也可以探索三星堆，挖掘千年國寶；探訪三體博物館，看三體艦隊在頭頂來往穿梭。

同時，「希壤」將在視覺、聽覺、交互三大方面實現技術創新突破。從12月27日起，每一個用戶都可以創造一個專屬的虛擬形象，在個人電腦、手機、可穿戴設備上登入，聽會、逛街、交流、看展。如果戴上耳機，就馬上能體驗到10萬人會場內聲臨其境的沉浸式音視覺效果；如果打開麥克風，就能馬上連麥，實現多人語音交流。

百度稱，元宇宙即時高刷的沉浸式體驗畫面效果、同一空間內的多人交互，需要海量算力、演算法支援，也需要大量研發投入，因此技術實力將成為未來元宇宙競爭的關鍵一環。百度長期保持高強度的研發投入。2020年百度核心研發費用占收入比例達21.4%，研發投入強度位於中國大型科技網路公司前列。

百度並稱，在探索下一代網路的過程中，百度的努力方向是成為「元宇宙引擎」，為希壤以及其他元宇宙產品提供AI和雲計算能力。

目前百度已在多個中國應用程式商店上架了希壤App。

百度方面表示，2021年百度AI開發者大會將在希壤App舉辦，時間為12月27日至29日，將設置一場主論壇和20場分論壇。