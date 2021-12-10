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尼加拉瓜與台斷交與陸復交 陸學者：美國的努力現裂縫

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
尼加拉瓜9日宣布與台灣斷交，隨即與大陸復交，對此，上海台灣研究所常務副所長倪永杰表示，現在出現骨牌效應，是一個趨勢。（圖／取自新浪網）
尼加拉瓜9日宣布與台灣斷交，隨即與大陸復交，對此，上海台灣研究所常務副所長倪永杰表示，現在出現骨牌效應，是一個趨勢。（圖／取自新浪網）

尼加拉瓜9日宣布與台灣斷交，隨即與大陸復交，對此，上海台灣研究所常務副所長倪永杰表示，現在出現骨牌效應，是一個趨勢，可以看出美國力挺台灣邦交國的努力出現鬆動、裂縫，他指出，和大陸建交的國家會越來越多。

倪永杰10日指出，民進黨上台以後，2016年，（台灣邦交國）從21個掉到（截至昨日）15個國家，這在美國的努力下維持了一段時間，現在骨牌效應出現，又有一些國家和台灣斷交，並與大陸建交，這是一個趨勢。

他表示，尼加拉瓜與台灣斷交，表明美國力挺台灣邦交國，阻撓這些國家與大陸建交的努力出現裂縫，他還說，尼加拉瓜對台灣非常重要，美國花了很大的力量阻止他和大陸恢復邦交關係，但最後還是沒能阻止成功，台灣的邦交國出現鬆動趨勢，這個趨勢可以看出，即美國在挺台灣與他國建交的這個努力出現了問題，台灣的邦交國與大陸的建交關係會越來越多。

針對尼加拉瓜此舉，倪永杰指出，他是從外交利益出發的，符合大多數民意的支持及要求，也符合他自身的國家利益，特別是尼加拉瓜與大陸的經貿等各種關係是好的，相反地，和台灣是「為謀其利，先受其害」，不符合國家利益、包括經濟、政治利益，以及民間的交往等層面。他強調，中美洲國家和台灣建交是「危機四伏」。

倪永杰認為，台灣不僅邦交國會歸零，以台灣官方參與國際空間也會越來越少，「如果要以『中華民國』參加各國際組織等會議根本是不可能的事情，這不符合國際社會的現實」，只有以台灣民意參與國際有機會。

尼加拉瓜

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