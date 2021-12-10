人行上調存款準備金至9% 專家：人行出手擔心影響出口

人民銀行昨日公布，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至9%。中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文說，相信人行出手調控，是為免人民幣持續強勢，影響出口及整體經濟。

據香港電台報導，顏劍文表示，大陸進出口數據持續快速增長，帶動人民幣需求。今年以來多個行業已受大陸中央監管，或影響到業務表現。

顏劍文說，上調金融機構外匯存款準備金率所涉及的金額不是特別大，但釋放的信號強烈，他相信人民幣匯率逐步走向市場化，不認為人行會頻繁干預。

他預計，明年中國出口增長未必如今年般強勁，加上美國加息或較預期快，估計人民幣明年將趨向平穩，市場會觀望經濟數據及人行取態。