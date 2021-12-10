元宇宙到來？ 百度將發布首個元宇宙產品「希壤」

元宇宙產品將面世？12月10日，中國科技巨頭「百度」宣布，將於12月27日發布元宇宙產品「希壤」，屆時百度Create 2021（百度AI 開發者大會）將在希壤APP舉辦，可同時容納10萬人同屏互動。

百度表示，「希壤」APP是大陸第一個國產元宇宙產品，該產品打造一個跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。百度副總裁、希壤負責人馬傑表示，目前元宇宙尚處於非常初期的產業探索階段，其發展是循序漸進的，將由整個社區花費很長時間來共同構建並成熟。

據《香港經濟日報》報導，「希壤」的造型是一個莫比烏斯環星球，城市設計中融入了大量中國元素，包括中國山水、中國文化和中國歷史等，都將融入城市建設和互動體驗中。

百度稱，12月27日起，每一個用戶可以創造一個專屬的虛擬形象，在個人電腦、手機、可穿戴設備上登錄「希壤」，聽演講、逛街、交流和看展。如果戴上耳機，能夠馬上體驗10萬人會場內聲臨其境的沉浸式影音視覺效果，若打開麥克風，能夠馬上連麥，進行多人語音交流。

在元宇宙熱潮之下，大陸科技公司紛表示布局。阿里巴巴在12月註冊「元境生生」公司，外界認為其為元宇宙業務公司，但未獲得官方證實。