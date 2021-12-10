人行出手 10日人民幣對美元中間價下調204個基點

為阻升人民幣，中國人民銀行（大陸央行）9日傍晚突然宣布，15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點。消息公布後，即期市場人民幣對美元匯率迅速走低。10日，人民幣對美元中間價報6.3702，下調204個基點，創今年11月1日以來最大降幅。

人行9日公告，2021年12月15日起，將外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。這是大陸半年來第二度調升外匯存款準備金率。

據《財新網》報導，中國人民銀行於2004年11月推出外匯存款準備金率，針對境內中資外資機構的外匯存款徵收。但在2007年5月15日將其由4%上調至5%後，大陸外匯存款準備金率曾長達14年沒有變動。

今年5月31日，在離岸和在岸人民幣對美元匯率均連創新高下，人行宣布自6月15日起將外匯存款準備金率由5%上調2個百分點至7%。

9日傍晚傳出外匯存款準備金率再度調升後，離岸人民幣對美元隨即走貶逾70個基點（BP），之後更接連跌破6.35、6.36、6.37和6.38點位。在岸人民幣兌美元同樣迅速下挫，先後跌破6.35、6.36和6.37點位。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，提高外匯存款準備金率相當於在境內外匯市場上收緊外匯流動性，可以減輕人民幣升值壓力，有助於人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。

《財新網》指出，類似於人民幣存款準備金率調節市場本幣流動性，外匯存款準備金率也可以調節國內外匯的流動性。

今年4月，大陸金融機構外匯存款餘額就突破1兆美元大關。根據人行最新公布的數據，11月底，大陸金融機構外匯存款餘額為1.02兆美元，繼續維持在上兆美元水準。

8日，在岸人民幣兌美元匯率盤中一度觸及6.3456，創2018年5月15日以來新高。分析認為，中國強勁的出口是推升近期人民幣走強的主因之一。此外，隨著年關將近，企業結匯潮還可能持續推升人民幣匯率。