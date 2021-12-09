快訊

尼加拉瓜政府代表團 已在天津與大陸舉行會談

蔡政府任內22邦交國剩14個 這兩國也被點名邦誼危險

錢江摩托和美國哈雷合資公司在陸產銷500CC摩托車

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
哈雷與錢江摩托合作新款的大陸製造哈雷重機示意圖。圖源：牛摩網
哈雷與錢江摩托合作新款的大陸製造哈雷重機示意圖。圖源：牛摩網

美國哈雷（Harley-Davidson）重機攜手浙江錢江摩托昨（9）日發佈公告，正式成立合資公司—浙江極晟機動車有限公司，將在浙江溫嶺設廠，銷售在大陸製造，由錢江和哈雷合作的新款338CC排量和500CC排量摩托車等。

每日經濟新聞報導，早在2019年6月 錢江摩托和哈雷就簽署了長期合作協議，但後來新冠疫情持續，雙方逾兩年沒有動靜，合資公司也從原來計劃名叫華美機車，最終定名為浙江極晟。根據公告，極晟機車公司註冊資本為250萬美元，其中錢江出資200萬美元，佔比80%，掌控股權；哈雷出資50萬美元，佔比20%。

合資公司成立，也意味大陸製造的哈雷重機又往前邁開一步，根據協議，合資的極晟機車公司將在浙江省溫嶺市建設摩托車製造工廠，以確保雙方的合作獲得必要的批准和認證。並在中國市場銷售錢江和哈雷合作的338CC排量和500CC排量摩托車，以及雙方約定的其他摩托車。

錢江摩托主營摩托車製造業，此前還曾涉足新能源產業，但目前錢江新能源和錢江鋰電均已停產。據2021半年報，摩托車製造在公司總營收中的佔比為95.77%。

據錢江摩托第3季財報，2021年前三季淨利潤達人民幣2.75億元，年增5.87%；營業收入達人民幣34.46億元，年增29.54%。

哈雷與錢江摩托2019年見證合作。圖源：牛摩網
哈雷與錢江摩托2019年見證合作。圖源：牛摩網

人民幣 重機 疫情

延伸閱讀

美國舉辦民主峰會 王毅：扣中國不民主是西式傲慢

結伴尋親提過「我們嘴巴很像」 到浙江家鄉才知是親兄弟

反萊豬公投若通過 經長王美花：蔡總統對美國就沒有信用

美國以「中國對柬埔寨的影響力」 宣布對柬武器禁運

相關新聞

黃河核心示範區 鄭州提速建設

隨著黃河流域生態保護和高質量發展深入實施，鄭州作為沿黃經濟體量最大的國家中心城市，正在「提速」建設黃河核心示範區，以現代...

陸消費者物價指數 創15個月新高

大陸通膨升溫，大陸國家統計局公布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之二點三，創下十五個月新高，生產者物價指數（ＰＰＩ...

未完成整改 「豆瓣」遭下架

中國大陸社群網站豆瓣本月初才遭官方約談重罰，昨天Ａｐｐ被勒令下架，理由是侵害用戶權益，而且迄今未按照要求完成整改。大陸工...

大連中歐班列 同比增長超600%

遼寧港口集團表示，2021年1月至11月，大連港累計新增5條外貿集裝箱航線，外貿商品車吞吐量同比增長超過200%，大連直...

南寧機場國際貨郵 吞吐量首破2萬噸

12月9日淩晨，由中原龍浩航空有限公司執飛的南寧—曼谷全貨機航班順利完成運輸任務，標誌著南寧機場國際航空貨郵吞吐量首次突...

大慶油田「三次採油」 連20年破千萬噸

中國石油大慶油田8日表示，截至當日，大慶油田「三次採油」年產量再次突破千萬噸，連續20年產量超千萬噸，累計生產原油2.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。