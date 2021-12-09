錢江摩托和美國哈雷合資公司在陸產銷500CC摩托車

美國哈雷（Harley-Davidson）重機攜手浙江錢江摩托昨（9）日發佈公告，正式成立合資公司—浙江極晟機動車有限公司，將在浙江溫嶺設廠，銷售在大陸製造，由錢江和哈雷合作的新款338CC排量和500CC排量摩托車等。

每日經濟新聞報導，早在2019年6月 錢江摩托和哈雷就簽署了長期合作協議，但後來新冠疫情持續，雙方逾兩年沒有動靜，合資公司也從原來計劃名叫華美機車，最終定名為浙江極晟。根據公告，極晟機車公司註冊資本為250萬美元，其中錢江出資200萬美元，佔比80%，掌控股權；哈雷出資50萬美元，佔比20%。

合資公司成立，也意味大陸製造的哈雷重機又往前邁開一步，根據協議，合資的極晟機車公司將在浙江省溫嶺市建設摩托車製造工廠，以確保雙方的合作獲得必要的批准和認證。並在中國市場銷售錢江和哈雷合作的338CC排量和500CC排量摩托車，以及雙方約定的其他摩托車。

錢江摩托主營摩托車製造業，此前還曾涉足新能源產業，但目前錢江新能源和錢江鋰電均已停產。據2021半年報，摩托車製造在公司總營收中的佔比為95.77%。