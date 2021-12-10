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大慶油田「三次採油」 連20年破千萬噸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國石油大慶油田8日表示，截至當日，大慶油田「三次採油」年產量再次突破千萬噸，連續20年產量超千萬噸，累計生產原油2.86億噸，建成全球規模最大的「三次採油」生產基地。

中新社報導，利用油層能量形成的自噴採油稱為「一次採油」，向油層注水對其補充能量開採石油稱為「二次採油」，通過注入化學物質來改善油、氣、水及岩石相互間的性能，開採出更多的石油稱為「三次採油」。

三次採油技術是老油田大幅度提高原油採收率的重要技術手段。目前，三次採油技術已廣泛用於大慶油田的一類油層和二類油層，採收率在二次採油技術的基礎上，提高14%至20%。 　　

大慶油田經過持續攻關研究，建立形成聚合物驅和三元復合驅兩套三次採油技術系列，並且始終保持世界領跑地位。目前，三次採油核心專利和專有技術不僅在中國國內油田應用，還成功為俄羅斯、哈薩克、印尼、阿曼等國家提供了技術服務。

俄羅斯 印尼 專利

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