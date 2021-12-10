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南寧機場國際貨郵 吞吐量首破2萬噸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

12月9日淩晨，由中原龍浩航空有限公司執飛的南寧—曼谷全貨機航班順利完成運輸任務，標誌著南寧機場國際航空貨郵吞吐量首次突破2萬噸，較2020年翻一番。 　　

中新社報導，廣西機場管理集團有限責任公司9日表示，2021年以來，南寧機場陸續開通往返曼谷、吉隆坡、新加坡、達沃等國家及地區的國際貨運航線，加密往返吉隆坡、馬尼拉、胡志明等地區的國際貨運航班。目前，在飛國際貨運航線9條，通達6個東盟（東協）國家。

來自中國大陸粵港澳大灣區、長江三角洲經濟帶及廣西本地的跨境電商貨物、電子產品、服裝，與來自東盟各國的海鮮、工藝品、特產等貨物，經由上述通道當中頻繁往來，有力促進了中國與東盟的經貿合作的深入發展。

為構建南寧面向東盟的國際貨運航線網絡，今年以來，南寧機場引進天津貨運航空公司、杭州圓通貨運航空有限公司的駐場全貨機運力，開通國際通單模式的「空空中轉」業務。

同時，南寧機場航空口岸獲批設立進境水果指定監管場地，可滿足進口水果業務全流程的檢驗檢疫和監管需求。

面對新冠疫情帶來的國際腹艙運力銳減和國際貨運需求旺盛的矛盾，廣西主動加強對接粵港澳大灣區和長江經濟帶，大力發展全貨機航線，積極促成航空公司實施客改貨航班。不斷完善機場口岸功能，持續加大貨運基礎設施建設，創新監管模式，拓展新興業務，提升「南向」空中網絡的通達性、輻射力。 　　

廣西機場管理集團有限責任公司表示，當前，廣西已編製完成「南寧國際航空貨運樞紐三年行動實施方案（2021-2023年）」，將力爭在2021年的基礎上，2022年南寧國際航空貨郵吞吐量達到4萬噸，2023年實現6萬噸，初步形成對外輻射東盟等國家重要航點，對內輻射腹地城市的「雙扇形」貨運航線網絡。

機場 航線

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