居大灣區要道 南沙要當夜明珠

廣州市南沙區政府相關負責人日前在廣州市高端商貿業政企對接會上表示，未來，南沙將乘著廣州建設國際消費中心城市的東風，打造成面向大灣區的聚會首選地和夜間經濟明珠之城。 中新社報導，南沙位居大灣區的地理幾何中心，是大灣區互聯互通要地，加之多項政策，都使南沙持續推進與港澳之間的深度聯動。在南沙蕉門河內灣核心商圈的創享灣，已有十家澳門餐廳入駐，民眾無需出境就能在南沙「打卡」上百種澳門地道美食。

在創享灣，除了十家澳門餐廳，還有一群香港青年，在這裡開了WOWWOO雞蛋仔和奶茶店等餐飲店。同時，集聚了香港品牌咖啡、青創聯合辦公、高端簡餐、公益圖書館及健康管理中心等多種年輕業態於一體的青創空間TIMETABLE，也吸引了不少粵港澳優秀青創人才選擇在這裡創業。

短短一年內，蕉門河畔的創享灣已成南沙打造國際與港澳特色消費門戶的窗口，不單是16家香港社團機構的辦公室場所，還是港澳特色餐飲和文創的「展示台」。 廣州市商務局副局長羅政表示，該市通過建設國際消費中心城市，將進一步增強廣州都市圈的「虹吸效應」，把廣州在大灣區城市群的輻射力和龍頭作用發揮出來，打造粵港澳國際消費合作平台，提昇廣州在華南乃至全國、全球的影響力；而南沙濱海新城區是該市打造世界級消費功能核心承載區、構建國際知名商圈新格局的重要部分。

南沙區常務副區長魏敏表示，南沙正在通過海陸空全方位鏈接的交通方式，將大灣區幾何中心的地理區位轉變為交通樞紐。正加快建設星河COCO Park、越秀國際總部廣場、心悅城·郵輪廣場南沙灣郵輪母港、新鴻基慶盛樞紐綜合體等大型商業綜合體，充實高端商貿業資源，打造大灣區青年聚會度假的首選地。

魏敏還透露，南沙還將在2022年送給所有企業一個「大盲盒」，盲盒內有優越的政策福利，歡迎海內外高端商貿服務業品牌搶抓南沙機遇，共創國際消費中心城市。

南沙區商務局局長謝曉暉表示，南沙現已出台促進項目產業發展扶持辦法和針對重點區域生活服務業的扶持辦法等，包括總部企業獎、落戶獎、經營貢獻獎等，涉及批發、貿易、零售和自助餐飲企業，企業最高可獲獎勵500萬元人民幣。